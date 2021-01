Oranienburg

Takeda mit dem Werk an der Oranienburger Lehnitzstraße ist eines von weltweit 16 Unternehmen, das mit der globalen „Top Employer“-Zertifizierung ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig erhalten die vier deutschen Standorte von Takeda in Deutschland das Zertifikat des renommierten „Top Employers“-Instituts. „Für uns ist das eine großartige Bestätigung unserer Anstrengungen, einer der attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland zu sein“, sagt Heidrun Irschik-Hadjieff, Sprecherin der Geschäftsführung der Takeda GmbH und Geschäftsführerin der Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG. „Wir sind sehr stolz auf das international anerkannte Zertifikat – vor allem, weil es zeigt, dass wir alles tun, damit sich unsere 2500 Kolleginnen und Kollegen in Singen, Konstanz, Oranienburg und Berlin respektiert und geschätzt fühlen“, fügt Arbeitsdirektor Benjamin Thämlitz hinzu.

Seit mehr als 30 Jahren ehrt das Top-Employers-Institute mit Sitz in Amsterdam jährlich Unternehmen mit herausragender Kultur, Arbeitsumgebung, Sozialleistungen und Chancen für ihre Mitarbeiter. Im Zuge des Zertifizierungsverfahrens habe Takeda sein Engagement für seine Mitarbeiterschaft in Deutschland belegen können. Geprüft wurden Aspekte wie Personalentwicklung, Veränderungsmanagement, Qualitätskultur, Diversität, Führungsverhalten, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden. „ Takeda zeigt sein Engagement für seine Mitarbeiter auf globaler und lokaler Ebene“, erklärte David Plink, CEO des Top-Employers-Institute.

Von MAZonline