Weskamp: Aus der L172 wird im Mai eine Kreisstraße

Oberhavel

Eine weitere Landesstraße wird zur Kreisstraße runtergestuft. Wie Landrat Ludger Weskamp mitteilte geht es um die Landesstraße 172. Sie beginnt in der Gemarkung Hohenbruch, an der Kreuzung Nahe Teerofen, führt durch Germendorf, an Leegebruch vorbei, durch Velten bis Hennigsdorf. Am 1. Mai soll sie zur Kreisstraße umgewandelt werden.

Im kommenden Jahr 2021 seien die Landesstraßen 16 und 17 dran. Erstere führt durch Flatow, letztere durch Flatow, Staffelde und Groß-Ziethen nach Schwante. beide Straßen sind streckenweise ziemlich marode, die L 17 machte in Groß-Ziethen deshalb immer wieder Schlagzeilen, bis im vergangenen Jahr zumindest eine neue Deckschicht aufgetragen worden ist.

Mit der Übernahme der Straßen solle die Verkehrsinfrastruktur weiterentwickelt werden, so Ludger Weskamp. Inwiefern das für die Straßen bedeutet, dass sie vor oder nach der Übernahme saniert werden, ist aber noch unklar. Ludger Weskamp betonte aber darüber hinaus, dass das Herzstück der Planungen auch der Öffentliche Personennahverkehr sei. So werde er das Land Brandenburg an der Zusage messen, dass der RE 6 zwischen Neuruppin und Berlin ab 2024 alle 30 Minuten fahren solle. Und: „Die Durchbindung nach Tegel muss kommen“, so Weskamp, womit er die direkte Verbindung von Hennigsdorf über Tegel nach Berlin-Gesundbrunnen meint. So würde auch Kremmen noch näher an Berlin heranrutschen“, sagte der Landrat.

Von Robert Tiesler