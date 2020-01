Mit einer Resolution bekannten sich die Oranienburger Stadtverordneten am Montagabend klar zum Erhalt des „Alten Speichers“ in der Lehnitzstraße. Um das Wahrzeichen der Stadt schwelt seit Monaten Streit mit dem Investor des Wohnprojekts „Wohnen am Speicher“. Er möchte das Gebäude aufgrund der hohen Sanierungskosten abreißen.