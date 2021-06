Wieder Sprengverbot in drei Oranienburger Ortsteilen

Oranienburg

So ein Sommer ist schon was feines. Strahlend blauer Himmel, Temperaturen die fast täglich die 30 Gradmarke erreichen. Gerade nach dem harten Winter mit einschneidenden Coronamaßnahmen nutzen die Menschen das Sommerwetter in vollen Zügen. Eiscafés, Strandbäder und Parks sind überfüllt von Besuchern. Doch es gibt auch eine andere Seite der Medaille. Es droht Wasserknappheit.

Sprengverbot von 17 bis 21 Uhr

So hat der Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband (NWA) am Dienstag, 8. Juni, ein Sprengverbot erteilt. Betroffen sind Teile des Barnim, aber auch Regionen in Oberhavel und da vor allem müssen sich die Bewohner der drei Oranienburger Ortsteile Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf auf Einschränkungen einstellen. Grundstücksbesitzer dürfte dieser Erlass hart treffen – denn ab sofort ist die Entnahme von Wasser aus den Netzen des NWA zum sprengen und bewässern von Gärten in der Zeit von 17 bis 21 Uhr untersagt. Wie schon in den Vorjahren kommt es zu dieser Jahreszeit zu Druckmangelerscheinungen, so dass der Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband zu diesen Mitteln greifen muss. „Diese Verfügungsmaßnahme ist dringend von Nöten, um die Versorgung mit Trinkwasser für den täglichen Gebrauch zu gewährleisten“, heißt es in einer Pressemitteilung des NWA. Die Verordnung ist terminlich nicht begrenzt, sondern mit dem Vermerk „bis auf Weiteres“.

Katrin Kittel, Ortsvorsteherin von Schmachtenhagen. Quelle: Robert Roeske

In den betroffen drei Oranienburger Ortsteilen kennt man diese Situation, seit Jahren bemühen sich die Ortsvorsteher der SWZ-Gemeinden um eine Verbesserung. Dennoch ist Schmachtenhagens Ortsvorsteherin Katrin Kittel ein wenig überrascht über die Verordnung und zwar über den Zeitpunkt. „Das diese Verordnung kommen wird war uns allen klar, ich bin nur sehr darüber erstaunt das dies bereits so früh passiert. Es sind gerade einmal ein paar heiße Tage und schon greift dieses Sprengverbot, das ist neu und alarmierend.“ In diesen Tagen sind die Ortsvorsteher der drei Gemeinden auch im ständigen Austausch mit dem Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband. „Gerade in der Bevölkerung ist der Unmut schon sehr groß“, berichtet Kittel. Nicht ganz verstehen kann die Ortsvorsteherin aus Schmachtenhagen, dass die eigentlich für das Vorjahr versprochene neue Druckerhöhungsstation in Stolzenhagen (Barnim) noch nicht fertiggestellt ist.

SWZ-Gemeinden wollen unbefriedigende Situation verändern

In den Vorjahren galt das Sprengverbot sogar nahezu den ganzen Tag, Kittel schließt auch diese Anpassung nicht aus. „In den Vorjahren griff das Sprengverbot von 7 bis 21 Uhr. Wir sind sehr gespannt, ob es in den kommenden Wochen bei der jetzigen Anordnung bleibt oder angepasst wird. Denn der Sommer hat gerade einmal angefangen.“ Um die Situation langfristig zu verbessern stellten die drei Ortsvorsteher der betroffenen Gemeinden im Vorjahr einen Prüfauftrag an die Oranienburger Stadtverwaltung. Dieser beinhaltet die Möglichkeit das Netz des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverbandes zu verlassen und sich dem Netz der Oranienburger Stadtwerke anzuschließen. Allerdings würde dies die jetzige Situation auch nicht zeitnah verändern, sondern erst in einigen Jahren.

Von Knut Hagedorn