Wildtierrettung aus Wensickendorf zu Gast bei Franziska Giffey in Berlin

Wensickendorf

Da staunten auch die sonst so ruhigen und gelassenen Ehrenamtler des Gnadenhofes und der Wildtierrettung Wensickendorf e.V. nicht schlecht, als ihnen eine Einladung ins Rote Rathaus nach Berlin ins Haus flatterte. Am 14. Januar war es so weit und drei Vertreter, unter ihnen die Pressesprecherin des Vereins, Ruth Schnitzler, machten sich auf den Weg zu Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey. „Anlass dessen war ein Kalender mit dem Motto ’Schwarz bringt Glück’, der von zahlreichen Schornsteinfegern ins Leben gerufen und gegen Spenden verkauft wurde“, erklärt Ruth Schnitzler.

Hintergrund sei gewesen, dass sich komplett schwarze Tiere noch immer schwer vermitteln lassen – der Aberglaube, dass schwarze Tiere Unglück bringen, steht dem im Wege. „Das ist natürlich totaler Quatsch“, betont die Vereinssprecherin.

Auch für ein gemeinsames Foto blieb noch Zeit. Quelle: privat

Die Einnahmen aus dem Verkauf des Kalenders wollten die Schornsteinfeger an Tierschutzvereine und –organisationen spenden. „Dabei stießen sie bei ihrer Recherche auch auf uns“, freut sich Ruth Schnitzer. Und so folgte die Einladung zur Spendenübergabe in das Rote Rathaus, wo der Spendenscheck durch die Schornsteinfegerinnung und Franziska Giffey übergeben wurde. 1000 Euro stehen der Wildtierrettung zur Verfügung. Damit werde man vor allem die laufenden Tierarztkosten etwas abfedern können, hofft Ruth Schnitzler.

„Und sogar Frau Giffey hatte im Rahmen einer Wildtierrettung schon mal von uns gehört.“ Damit den Ehrenamtlichen Fortuna auch weiterhin hold bleibt, mussten die Schornsteinfeger herhalten: „Natürlich haben wir uns da unserer Portion Glück abgeholt.“

Von Stefanie Fechner