Wildwechsel am Kreuz Oranienburg: Auto landet in der Leitplanke

A111/Kreuz Oranienburg

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am Donnerstagabend (1. Oktober) gegen 21.05 Uhr auf der A111 zwischen der Anschlussstelle Hennigsdorf und dem Kreuz Oranienburg in Fahrtrichtung Norden. „Nach Angaben der 29-jährigen Autofahrerin wechselte ein Wildschwein über die Autobahn“, berichtete Ariane Feierbach. Die Frau schaffte es nicht mehr, ihren BMW zu bremsen und wich aus. „Durch das Ausweichen stieß der BMW in die Mittelleitplanke und von da aus nach rechts auf den Standstreifen“, erklärte die Pressesprecherin weiter.

Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der BMW war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit 15.000 Euro beziffert.

Von MAZonline