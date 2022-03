Willkommen im Leben: Erdmännchen-Nachwuchs im Germendorfer Tierpark

Germendorf

Im Frühjahr eines jeden Jahres gibt es in den Tiergärten saisonal bedingt eine Geburtenhäufung, beginnt doch jetzt für Tiere aus kalten und gemäßigten Zonen eine nahrungsreiche Zeit, in der Jungtiere optimal aufgezogen und über die Sommermonate fit für den nächsten Winter gemacht werden können. Bei den Erdmännchen im Germendorfer Tierpark dagegen ist die für Ende Februar 2022 verzeichnete Geburt nicht jahreszeitlich bedingt, da sie in ihrer ursprünglichen Heimat, den Halbwüsten im südöstlichen Afrika, nicht an solche festen jahreszeitlichen Schwankungen gebunden sind wie Tiere der Nordhalbkugel.

Nach einer Tragezeit von 77 Tagen die Geburt

Im Tier-, Freizeit- und Saurierpark Germendorf erblickten so im Schoße der Erdmännchen Familie zwei Jungtiere das Licht der Welt, die nun auch schon vielfach den Bau mit Mutter und älteren Geschwistern verlassen und die Besucher erfreuen. Nur das ranghöchste (und meist auch älteste) Weibchen, auch Königin genannt, wirft bei den Erdmännchen nach einer Tragzeit von 77 Tagen Junge. Diese werden dann nicht nur von der Mutter gesäugt, sondern bald auch von allen Clan- Mitgliedern gewärmt, geputzt und vor allem mit Futter versorgt.

Erdmännchen-Nachwuchs in Germendorf. Quelle: Privat

In ihren kargen Vorkommens gebieten in der Etosha- Pfanne und der Kalahari- Wüste ist dies überlebensnotwendig, denn nur die von der Familie in geeinter Anstrengung zusammengetragene Menge an Heuschrecken, Skorpionen, Spinnen und auch einmal einer Schlange, reicht aus, um die Jungen der Königin großzuziehen. Mit Duftstoffen unterdrückt diese heranwachsende Töchter hormonell, so dass sie zwar bei der Jungenaufzucht helfen dürfen und müssen, aber selber keine Jungen bekommen können, für die dann die knappen Ressourcen nicht reichen würden. Dieses hochinteressante Sozialverhalten, das an Insektenstaaten erinnert, macht sie neben ihrem lebhaften tagaktiven Wesen und der charakteristischen aufrechten Haltung während der „Luftraumüberwachung“ zu so beliebten Bewohnern von Zoologischen Gärten, die stets auf neue das Publikum begeistern. Die Erdmännchen Jungtiere stehen für Dreh- und Fototermine, täglich ab 11 Uhr zur Verfügung. Alle Anfragen richten Sie bitte an Frau Marika Eichholz unter social@freizeitparkgermendorf.de oder telefonisch unter 0160/184 2889.

Von MAZonline