„Wir für Euch“ vor dem Finale in Marwitz: Letzte Schritte einer historischen Reise

Marwitz

Wenn am Freitag mit einem Sternlauf nach Marwitz die Benefizaktion „ Oberhavel läuft“ nach drei Monaten endet, bleiben beeindruckende Momente und Erlebnisse zurück. Über 600 Menschen beteiligten sich seit dem 1. Mai an der Aktion der Initiative „Wir für euch“, um mit gelaufenen Kilometern Gutes zu tun. Unfassbare 150 000 Kilometer legten die Läufer- und Läuferinnen dabei zurück und bildeten somit ein leuchtendes Beispiel an Nächstenliebe und gesellschaftlicher Unterstützung und das inmitten der Corona-Pandemie. Mehr als 8 000 Euro an Spenden konnten bislang generiert werden, die komplett dem Oranienburger Hospiz „Lebensklänge“ zu Gute kommen.

Im Rahmen der Aktion „Oberhavel läuft“ wurde auch ein von Mandy Krenz (r.) und der Firma Hedwig Bollhagen entworfener Teller für 200 Euro versteigert. Quelle: Privat

Seit vier Jahren bemüht sich die fünfköpfige Initiative „Wir für euch“ um Gründer Romano Bergling aufopferungsvoll mit diversen Aktionen, darum, das Thema Hospiz in den Fokus zu rücken. In diesem Jahr durchkreuzte die Corona-Pandemie viele Pläne von „Wir für euch“. Dass dennoch eine erfolgreiche Aktion zustande kam, entsprang der Idee von Mandy Krenz, die sich seit einem Jahr ebenfalls für die Initiative engagiert. „Ich bin mit Freundinnen immer gelaufen und irgendwann kam die Idee, Mensch, das könnten wir doch auch groß machen.“ 40 000 Kilometer waren Anfang Mai das Ziel, dass nun fast das Vierfache erreicht wurde, hätte auch Mandy Krenz nicht zu Träumen gewagt. „Nie im Leben hätten wir damit gerechnet, aber sensationell, wie alle mitgemacht haben.“

Juliane Hube lief über 1000 Kilometer für den guten Zweck. Quelle: Privat

Eine, die nahezu täglich auf den Strecken im Landkreis Oberhavel für den guten Zweck unterwegs war, ist die Oranienburgerin Juliane Hube. Über 1000 Kilometer steuerte die 44-Jährige in den drei Monaten bei. „Ich bin Läuferin und da eher im Ultrabereich zu Hause. Wir haben von Freunden von der Aktion erfahren und waren sofort Feuer und Flamme.“ Die Initiative „Wir für euch“ kannte Juliane Hube im Vorfeld nicht, das Thema Hospiz dagegen ist ihr sehr präsent. „Ich unterstützte das Hospiz Lebensklänge ehrenamtlich als Ergotherapeutin und finde es extrem wichtig, dieses Thema immer wieder zu fokussieren, um Ängste abzubauen.“

„Wir für euch“-Gründer Romano Bergling (r.) spulte selbst viele Kilometer ab. Quelle: Privat

Bei der Abschlussveranstaltung wird Hube am Freitag allerdings nicht dabei sein. „Wir sind im Urlaub, laufen dort aber zeitgleich unsere Runde“, so Hube. Ab 16 Uhr wird es viele Aktionen für Klein und Groß geben auf einer Wiese hinter der Beatfabrik in Marwitz, gegen 17 Uhr wird es einen gemeinschaftlichen Lauf über fünf Kilometer geben, der in einem gemeinsamen Zieleinlauf gegen 18 Uhr mündet.

Von Knut Hagedorn