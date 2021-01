„Wir für euch“ trotzt allen Corona-Widrigkeiten und erzielt Rekordspende

Oranienburg

Selbst gebackener Kuchen, frisch gebrühter Kaffee und mittendrin einige Spendendosen für das Oranienburger Hospiz „ Lebensklänge“. Als der Veltener Romano Bergling vor fünf Jahren in einer Potsdamer Cafeteria stand, hatte der damals 28-Jährige ein klares Ziel vor Augen: „Ich möchte die Gesellschaft sensibilisieren für die Hospizarbeit. Sterben ist leider in Deutschland ein Thema, welches immer gerne verdrängt wird.“ Mit seiner fünfköpfigen Initiative „Wir für euch“ und diversen öffentlichkeitswirksamen Aktionen gelang Bergling genau dies in den zurückliegenden Jahren, die Hospizarbeit ist inzwischen im Landkreis Oberhavel deutlich schärfer in den Fokus gerückt.

Über 600 Läufer- und Läuferinnen beteiligten sich im Sommer an der Aktion „Oberhavel läuft“, unter anderem auch die Fußballer des FC 98 Hennigsdorf.. Quelle: Robert Roeske

Anzeige

„Wir haben es meiner Meinung nach geschafft, ein deutliches Zeichen zu setzen, was meine Mitstreiter und mich extrem stolz macht“, zeigt sich Bergling glücklich. Der 33-Jährige blickt auf ein turbulentes Jahr 2020 zurück, Corona veränderte alles. „Eigentlich sollte 2020 unser Jahr werden, wir hatten extrem viele Ideen. Leider konnten wir nur wenige davon umsetzen.“ Eine umgesetzte Idee war der 1. Hospiz-Hallencup im Februar in Eichstädt, wo acht Teams unter dem Hallendach dem runden Leder für den guten Zweck hinterherjagten. „Das war schon ein absolutes Highlight. Ich bekomme heute noch Gänsehaut,wenn ich daran denke, wie alle Teilnehmer samt Zuschauer Arm in Arm in der Halle standen und ’You’ll never walk alone’ sangen.“ Kurze Zeit später war jedoch nichts mehr wie es war – das Coronavirus bestimmte fortan den Alltag aller. Sämtliche geplanten Aktionen der Initiative mussten abgesagt werden, so unter anderem eine geplante Friedensfahrt, die Teilnahme am Veltener Drachenbootrennen und die Falknershow von Achim Häfner.

“Wir für euch“-Gründer Romano Bergling. Quelle: Robert Roeske

„Trotz aller Einschränkungen geht die Arbeit im Hospiz aber weiter und gerade in diesen schwierigen Zeiten benötigt man dort noch mehr Unterstützung“, merkt der ausgebildete Krankenpfleger mahnend an. Umso wichtiger sind Spendengelder, da Hospizeinrichtungen fünf Prozent der anfallenden Kosten selbst erwirtschaften müssen. Demnach waren und sind die generierten Spendengelder von „Wir für euch“ immer eine wichtige Grundlage für das Hospiz. Auch im Jahr 2020. Trotz vieler Einschränkungen gelang es der Initiative knapp 16 000 Euro an Spenden zu generieren. „Das ist unfassbar, dass wir im Coronajahr einen neuen Spendenrekord aufgestellt haben“, zeigt sich Bergling begeistert.

Laufbewegung wird zum Erfolgsmodell

Einen großen Anteil daran hatte die Aktion „ Oberhavel läuft“ in den Sommermonaten des Vorjahres. Mehr als 600 Läufer- und Läuferinnen beteiligten sich an der Laufbewegung „Wir haben durch diese Aktion, die aus einer Idee von Mandy Krenz entstand, unglaublich viel Aufmerksamkeit weit über die Kreisgrenzen hinaus erzeugen können. Das war fantastisch“, so der 33-Jährige.

Der 1. Hospiz-Hallencup in Eichstädt bewegte die Menschen im Februar 2020. Quelle: Robert Roeske

Die traditionelle Übergabe der Spendengelder im Hospiz „ Lebensklänge“ Ende Dezember musste allerdings coronabedingt ausfallen, gerade für Bergling in doppelter Hinsicht schmerzhaft. „Es ist immer ein schöner Abschluss gewesen und gewährte vielen Unterstützern einen so nicht möglichen Blick hinter die Kulissen der Hospizarbeit.“ Zudem ist Romano Bergling an diesem Tage noch intensiver mit seinen Gedanken bei seiner vor einigen Jahren verstorbenen Mutter. „Wir haben in diesem Jahr dies als Familie kompensiert und waren sehr eng beisammen.“

In früheren Jahren wurden die Spendenerlöse kurz vor Weihnachten direkt im Hospiz an Leiterin Bernadette Collatz (2.v.l.) übergeben. Quelle: Knut Hagedorn

Konkrete Veranstaltungen für das Jahr 2021 kann „Wir für euch“ coronabedingt keine vermelden. „Wir haben viele Ideen, aber die bleiben erstmal in der Schublade“, so der 33-Jährige, der aber für sich persönlich ein klares Ziel vor Augen hat für das neue Jahr: „Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Wir haben in den vergangen fünf Jahren vieles in Bewegung gesetzt als Initiative, vielleicht ist es nun an der Zeit, dass sich einige motiviert fühlen, selbst Aktionen ins Leben zu rufen.“ Bergling selbst will sich zeitlich dahingehend nicht mehr festlegen und spontaner entscheiden.

Von Knut Hagedorn