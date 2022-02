Wirtschaftsjunioren Oberhavel verurteilen Ukrainekrieg aufs Schärfste

Oranienburg

Entgegen aller Hoffnungen bis zuletzt, gibt es seit dem 24. Februar 2022 wieder Krieg in Europa. Das kriegerische Vorgehen des russischen Präsidenten gegen einen souveränen Staat und dessen Zivilgesellschaft verurteilen die Wirtschaftsjunioren Oberhavel aufs Schärfste.

Jungunternehmerverband verurteilt Kriegshandlungen in der Ukraine

„Mit Sorge betrachten wir die mittelfristigen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und in Brandenburg. Mit weiter steigenden Energiekosten und sich destabilisierenden Lieferketten gefährdet dieser Krieg auch das wirtschaftliche Wachstum in der Region. Oberste Prämisse muss es jedoch sein die militärischen Kampfhandlungen zu beenden und damit die Menschenleben in der Ukraine zu retten. Aktuell erreichen uns als Verband auch Hilfe-Ersuchen von flüchtenden Menschen“, erklärt Vorsitzender Florian Birkholz.

Von Knut Hagedorn