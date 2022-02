Wirtschaftsjunioren Oberhavel wollen digital präsenter und internationaler werden

Oranienburg

Im März 2006 gründete sich in Oberhavel der Jungunternehmerverband der Wirtschaftsjunioren. 64 Mitglieder umfasst der Verband mittlerweile und sieht sich als die Stimme und das Sprachrohr der jungen Wirtschaft in der Region. Einmal im Monat trifft sich der Jungunternehmerveband zu einer gemeinschaftlichen Sitzung, am Mittwoch zum nunmehr zweiten Mal wieder in Präsensform in diesem Jahr im Oranienburger Oranienwerk. Der Vorstand der Wirtschaftsjunioren Oberhavel um seinen Vorsitzenden Florian Birkholz stellte dabei die Ziele für das laufende Jahr 2022 vor.

Treffen der Wirtschaftsjunioren im Oranienwerk Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

Rund 20 Wirtschaftsjunioren hatten sich im Oranienburger Oranienwerk eingefunden, viele weitere waren online zugeschaltet am Mittwochabend. „Es ist einfach wieder ein gutes Gefühl, euch alle zu sehen und sich wieder von Angesicht zu Angesicht auszutauschen“, merkte Birkholz in seinen einleitenden Worten an. Der 34-Jährige ist seit 1. Januar 2022 Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren und laut Satzung bis zum 31. Dezember 2022. Birkholz blickte zunächst auf das Jahr 2021 zurück. Auch an diesem Abend wurde deutlich, das die Wirtschaft unter der Corona-Pandemie und vor allem den daraus resultierenden Maßnahmen und Einschnitten hart zu kämpfen hat und es weiterhin tut. Allerdings wandte man den Blick auch nach vorne und informierte über die Ziele und anstehende Veranstaltungen im Jahr 2022.

Digital präsenter werden

„Wir wollen und müssen definitiv präsenter werden, vor allem in den sozialen Netzwerken. Daran arbeiten wir aktuell mit Hochdruck, auch unsere Homepage wird neu gestaltet“, zeigt Florian Birkholz ein wichtiges Themengebiet auf. Zudem wollen sich die Wirtschaftsjunioren Oberhavel fortan auch international verstärkt vernetzen, wozu das Ressort „International“ ins Leben gerufen wurde, „Es gibt einen Weltverband der Wirtschaftsjunioren, wir wollen dort mehr Verknüpfungspunkte setzen. Zudem streben wir langfristig eine Partnerschaft mit Israel an. Allerdings befindet sich dieses Ressort noch in der Gründungsphase und wir werden Schritt für Schritt sehen, was möglich ist“, berichtet Ressortleiter Philipp Gall den anwesenden Gästen. Zudem bekräftigten die Wirtschaftsjunioren, auch zukünftig ein starkes Meinungsbild abgeben zu wollen zu allen relevanten Themengebieten.

Treffen der Wirtschaftsjunioren im Oranienwerk Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

Dann schaute Florian Birkholz zusammen mit seinen Vorstandskolleginnen und -Kollegen Jenny Riedel, Jenny Fulde und Julius Steffen auf bevorstehende Veranstaltungen und deren Planungen. So läuft unter anderem seit Wochen das Bewerbungsverfahren für „Die Schule der Löwen“, wo Schülerinnen und Schüler sich mit innovativen Ideen einer Fachjury präsentieren können. Am 29. April wird dann die Abschlussveranstaltung im Oranienwerk stattfinden, wo der Sieger prämiert wird. „Wir haben bislang schon mehr als 70 Schulen besucht und starten jetzt im Februar noch mal eine große Social-Media-Kampagne“, berichtete Enrico Kitschun in Vertretung des verreisten Jens Stein.

Wirtschaftsjunioren richten Bundesfinale aus

Ein Highlight der Wirtschaftsjunioren Oberhavel dürfte des Weiteren die Ausrichtung des Finales von „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ sein, wo in einem Wirtschaftsquiz bundesweit der schlauste Schüler Deutschlands gesucht wird. Das Finale findet vom 3. bis 5. Juni in Oranienburg statt und wird von den Wirtschaftsjunioren Oberhavel organisiert und durchgeführt. „Wir erwarten dann rund 50 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, wir sind guter Dinge, dass es eine wunderbare Veranstaltung werden wird“, berichtet Markus Scholz, Ressortleiter Bildung bei den Wirtschaftsjunioren. Weitere geplante Veranstaltungen der Wirtschaftsjunioren Oberhavel sind am 11. Juni die mittlerweile zehnte Ausgabe der Fahrzeugmesse „Emotion“ vor dem Oranienburger Schloss, am 6. August plant man die Austragung des Wirtschaftsjunioren-Golf-Cups in Prenden (Barnim). „Am 3. September ist zudem eine Festveranstaltung zum 150-jährigen Bestehen der Oranienburger Feuerwehr geplant, dort wollen wir uns als Wirtschaftsjunioren auch mit einbringen“, ergänzt Birkholz.

Winto-Projektleiter Ingo Bombel (vorne links) informierte über den Stand der Vorbereitungen der youlab. Quelle: Enrico Kugler

Eine von den Wirtschaftsjunioren einst aus der Taufe gehobene Veranstaltung ist zudem die „youlab“, die größte Ausbildungsmesse des Landkreises. Federführend verantwortlich ist inzwischen aber die WInTO GmbH. Am Donnerstag weilte WInTO-Projektleiter Ingo Bombel vor Ort und berichtete über den Sachstand: „Die ,youlab’ findet am 27. April von 10 bis 18 Uhr statt, wieder in den beiden Hallen der Turm-Erlebniscity in Oranienburg. Zudem werden wir auch die Festwiese mit benutzen, um ein attraktives Rahmenprogramm anbieten zu können.“ Zur nächsten Wirtschaftsjunioren-Sitzung am 3. März, 17.30 Uhr im Oranienwerk sind laut Florian Birkholz auch alle eingeladen, die sich gerne mal über die Wirtschaftsjunioren und deren Arbeit informieren möchten.

Von Knut Hagedorn