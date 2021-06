Wohnen in der Emil-Büge-Straße: Glückliche Gesichter bei der Schlüsselübergabe

Oranienburg

Mit einem Blumenstrauß in der linken Hand und dem Woba-Maskottchen in der rechten Hand begrüßt Bernd Jarczewski am Donnerstag die ersten Mieter in der neuen Wohnsiedlung in der Weißen Stadt. Der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg – kurz Woba – zeigt sich über den Fortschritt der Vermietungen der 80 zu beziehenden Wohnungen in der Walther-Bothe-Straße erfreut: „Bereits 57 Mietverträge sind fixiert, es geht sehr gut voran.“

Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski (r.) und Prokuristin Birgit Wehner mit Familie Seidel. Quelle: Enrico Kugler

Den allerersten Mietvertrag unterzeichneten um kurz nach 13 Uhr am Donnerstag Rosemarie und Dietrich Seidel. Die beiden Rentner wohnten bislang im eigenen Haus in Oranienburg-Eden. „Uns war das Haus aber einfach zu groß, auch die ganze Bewirtschaftung des Gartens haben wir einfach nicht mehr geschafft. Dort zieht nun unser Enkel ein und wir wollten uns verkleinern“, berichtet die 73-jährige Rosemarie Seidel, die sich zusammen mit ihrem fünf Jahre älteren Mann Dietrich auf das neue Zuhause freut. „Die Wohnungen sind sehr schön geworden, generell die ganze Wohnsiedlung gefällt uns sehr gut. Wir beziehen eine Zweiraumwohnung im ersten Obergeschoss, die ist sehr schön und hier wollen wir gemeinsam unseren Lebensabend verbringen.“

Familie Seidel ist glücklich im neuen Domizil. Quelle: Enrico Kugler

Und so denken die Seidels nicht alleine, wie Woba-Prokuristin Birgit Wehner mitteilt: „Wir hatten über 400 Interessenten für unsere Wohnungen, konkrete Bewerbungen waren es am Ende so um die 180.“ Der erste Bauabschnitt in der Weißen Stadt ist nahezu fertig, nur noch Restarbeiten, vorrangig im Außenbereich, sind zu erledigen. „Wir legen sehr viel Wert auf die Gestaltung der Innenhöfe, so auch hier“, bemerkt Birgit Wehner. 17 Millionen Euro wurden bislang investiert, bis zur endgültigen Fertigstellung des ersten Bauabschnittes wird man bei circa 18,5 Millionen Euro liegen. Gefördert auch durch die Wohnraumförderung des Landes Brandenburg. 34 Zweiraumwohnungen sind im Portfolio, 36 Dreiraumwohnungen und zehn Vierraumwohnungen, davon zwei Wohnungen zu 100 Prozent behindertengerecht. Parallel zur Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ist der zweite Bauabschnitt in vollem Gange, in dann vier Wohnblöcken entstehen weitere 56 Wohneinheiten. „Hier sind wir voll im Zeitplan, wir hoffen, dass im Herbst 2022 dort dann die ersten Mieter einziehen können“, zeigt sich Jarczewski zufrieden mit den Baufortschritten.

Die ersten Mieter ziehen in die Emil-Büge-Straße ein. Quelle: Enrico Kugler

Bis dahin werden aber nach und nach die Mieter in die ersten 80 Wohnungen einziehen. „Unser Ziel ist es schon, bis Ende Juni alle Mietverträge unterzeichnet zu haben und wir sind guter Dinge, dass dies auch klappt“, so Jarczewski.

Von Knut Hagedorn