Wohntrakt in der Kremmener Straße erstrahlt in neuem Glanz

Oranienburg

“Wir sind absolut im Zeitplan, die Wohnungen sind bis auf vereinzelte kleinere Restarbeiten komplett saniert und bezugsfertig.“ Geschäftsführer Bernd Jarczewski bezieht sich auf MAZ-Nachfrage auf die Sanierungsarbeiten des Wohntraktes der Wohnungsbaugenossenschaft Oranienburg (Woba) in der Kremmener Straße. Seit Mai 2019 wurden die Wohnungen aufwendig saniert.

Das Interesse an den sanierten Wohnungen im Wohntrakt in der Kremmener Straße ist riesig – mehr als 200 Interessenten schauten sich am Sonnabend die Wohnungen an. Quelle: Robert Roeske

Und der Bedarf an Wohnraum ist ungebrochen groß in der Kreisstadt, wie die Nachfrage am Sonnabend bei den angebotenen Besichtigungsterminen bestätigte. Mehr als 200 Interessenten schauten sich die Wohnungen an. 76 Wohneinheiten umfasste der Wohntrakt in der Kremmener Straße vor der Sanierung, nach Abschluss der Baumaßnahmen werden es zukünftig 71 Wohneinheiten sein. „Wir haben einige Einraum- und Zweiraumwohnungen umgewandelt in Vierraumwohnungen. Daher sind es nun etwas weniger Wohneinheiten als vor den Sanierungsarbeiten“, erklärt Bernd Jarczewski. 40 Wohneinheiten stehen ab sofort zur Vermietung, darunter auch fünf Vierraumwohnungen. Diese sind ab dem 16. März bezugsfertig. Ein Großteil davon sind Wohneinheiten für Mieter mit Wohnberechtigungsscheinen (WBS), die laut Bernd Jarczewski nun beantragt werden können. Aber auch Wohnungen ohne Wohnberechtigungsschein werden zur Vermietung angeboten.

Auch die Balkone sind fertig, obwohl es zwischenzeitlich einen Engpass anhand fehlender Fachfirmen gab. Quelle: Robert Roeske

Sechs Millionen Euro hat die Wohnungsbaugenossenschaft in die Sanierungsarbeiten des Wohntraktes investiert. Die komplette Fassade wurde neu gestaltet, in den fünfgeschossigen Trakten wurden Aufzüge eingebaut. Zudem wurden neue Balkone errichtet. In einigen Wohnungen fehlt noch der letzte Innenanstrich bei den Balkonen, aber auch hier sind die Baumaßnahmen nahezu abgeschlossen. Allerdings gab es gerade bei diesen Baumaßnahmen im Vorjahr einen Engpass. „In manchen Bereichen ist es schwierig, qualifizierte Fachfirmen zu finden. So unter anderem beim Balkonbau. Und die Firmen, die diesem Qualitätsmerkmal entsprechen, sind komplett ausgebucht. Leider entstehen dadurch einfach Zeitverzüge, die wir nicht beeinflussen können“, berichtet Bernd Jarczewski.

In den fünfgeschossigen Trakten wurden Aufzüge eingebaut. Quelle: Robert Roeske

Allerdings habe sich der Markt während der Wintermonate ein wenig entspannt, dies sei laut dem Woba-Geschäftsführer den milden Temperaturen geschuldet. Während die Baumaßnahmen im Inneren nahezu abgeschlossen sind, geht es demnächst dann auch außerhalb des Wohntraktes weiter. „Auch an den Außenanlagen werden Baumaßnahmen durchgeführt, diese können aber erst beginnen, wenn die Witterung dementsprechend ist“, führt Bernd Jaczewski weiter aus, ist aber zuversichtlich, dass dies in den kommenden Wochen so sein wird. „Wir wissen, dass die Mieter arg gebeutelt waren über einen längeren Zeitraum, demnach sind wir alle froh und glücklich, dass wir uns auf der Zielgeraden befinden“, so Jarczewski.

Komplett saniert erstrahlen die Wohnungen. Quelle: Robert Roeske

Wohnungen mit Wohnberechtigungsschein werden zukünftig im Wohntrakt Kremmener Straße/Havelstraße zu einem Quadratmeterpreis von 5,50 Euro angeboten. Wohnungen mit einem Wohnberechtigungsschein +20 zu einem Quadratmeterpreis von 7 Euro. Wohneinheiten ohne Wohnberechtigungsschein beginnen mit einem Quadratmeterpreis von 7,20 Euro.

Von Knut Hagedorn