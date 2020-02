Neben 52 aktiven Mitgliedern und fünf Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung hat Germendorf 45 Mitglieder in der Jugend- und 35 in der Kinderfeuerwehr. Hinzu kommen 15 Kinder in der Brandschutz-AG. „Wir haben insgesamt 95 Kinder in der Feuerwehr“, sagte Cornel Gratz, der auch erzählte, dass es nun einen „Aufnahmestopp geben muss.