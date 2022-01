Wolf in der Kiesgrube Germendorf gesichtet

Germendorf

Eine Wildtierkamera in der Kiesgrube Germendorf hat am Freitagmittag (28. Januar) gegen 12.40 Uhr ein Foto aufgenommen, das Torsten Eichholz Anlass zur Beunruhigung bietet. Auf dem Schnappschuss ist ein Wolf zu sehen, der keine einhundert Meter vom Tier- und Freizeitpark Germendorf, dessen Chef Eichholz ist, durch die Gegend spaziert. Doch es ist nicht der erste Hinweis darauf, dass sich der Räuber auch um Germendorf herum angesiedelt hat. „Wir haben auch schon Spuren des Wolfes im Schnee entdeckt, auch auf dem Tierpark-Gelände“, berichtete Torsten Eichholz.

Lesen Sie auch Sieben Wolfsrisse im Januar: Anwohner aus Sommerfeld in Sorge

Tierpark-Chef Eichholz sorgt sich um seine Tiere

Und diese Tatsache verursacht ihm Sorgenfalten auf der Stirn. „Ich mache mir natürlich vor allem um unsere freilaufenden Tiere Gedanken. Ist der Wolf erst einmal drin, dann reißt er auch.“ Aber auch Spaziergänger, die mit Hunden im Wald unterwegs sind, sollten Vorsicht walten lassen, mahnt er. Ob es sich bei dem aufgenommenen Tier um ein Männchen oder ein Weibchen handelt ließe sich schlecht sagen. „Dafür war der Wolf noch zu weit weg. Aber auf dem Foto sieht er noch ziemlich jung aus.“

Lesen Sie auch Musikvideo von Tocotronic wurde im Saurierpark Germendorf gedreht

Für Torsten Eichholz steht fest: „Es ist für mich nicht mehr normal, dass der Wolf so nah an Ortschaften unterwegs ist.“ Von einem Beschuss der Tiere hält er allerdings nichts. „Der Wolf darf ja da sein, aber er sollte in den Wald zurück gedrängt werden.“

Von Stefanie Fechner