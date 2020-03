Oberhavel

Rollenbilder und Klischees bilden sich schon im Kleinkindalter aus. Manchmal beginnt es ganz banal, etwa bei der Farbauswahl für Kleinkinder oder beim Kauf von Spielzeug. Eine vorurteilsbewusste Pädagogik spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, Themen wie Toleranz, Gleichheit und Ungleichheit sowie Rollenmuster und Vorurteile im Alltag mit Kindern zu thematisieren.

Im Rahmen der 30. Brandenburger Frauenwoche bieten die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises und der Stadt Oranienburg zum Thema „vorurteilsbewusste Erziehung" am Montag, dem 16. März, offene Workshops an. Dafür gibt es noch einige freie Plätze. Die Veranstaltungen finden von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr in der Aula (1.Obergeschoss) des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums, Willy-Brandt-Straße 20 in 16515 Oranienburg, statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen sich unter anderem mit Stereotypen und Einseitigkeiten und deren Auswirkungen auf die persönlich-fachliche Ebene auseinander.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte sollten sich bitte bis zum 12.03.2020 anmelden – unter Telefon: 03301/60 11 90 oder per E-Mail: gleichstellungsbeauftragte@oberhavel.de.

Von MAZonline