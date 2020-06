Wriezener Bäckerei expandiert nach Oranienburg

Oranienburg

Staub wirbelt durch die Luft, es wird gebohrt und gehämmert. Unschwer zu erkennen entsteht in den Räumlichkeiten in der Oranienburger Havelpassage, wo einst der Lila-Bäcker eine Filiale unterhielt, etwas Neues. Mitten drin in der Baustelle steht Alexander Prinz, Geschäftsführer der Wriezener Bäckerei. „Wir freuen uns sehr darüber, ab dem 1. Juli erstmals auch in Oberhavel eine Filiale zu eröffnen“, zeigt sich der 36-Jährige voller Vorfreude.

Oberhavel bis dato ein weißer Fleck

Seit über 30 Jahren besteht die Wriezener Bäckerei, mehr als 20 Filialen verteilen sich über Berlin und Brandenburg. Der Landkreis Oberhavel war allerdings bis dato ein weißer Fleck. „Als wir von der Insolvenz des Lila-Bäckers hörten, kam uns die Idee, nach Oranienburg zu expandieren“, erklärt Prinz. Inzwischen wurde aus der Idee Realität und soll erst der Anfang sein. „Wir sind auch noch in Verhandlungen über zwei weitere Standorte in Oranienburg“, so der Geschäftsführer. Sieben Mitarbeiter werden zukünftig in Oranienburg tätig sein, einige davon waren bereits vorher beim Lila-Bäcker beschäftigt. Alexander Prinz freut sich auf die neuen Gegebenheiten: „ Oranienburg ist ein sehr lukrativer Standort. Wir haben eine gute Lage, die Kreisstadt hat viel Kaufkraft. Wir möchten uns hier gerne einen Namen erarbeiten.“

Bäckerei will sich in der Stadt engagieren

Allerdings möchte sich die Wriezener Bäckerei zukünftig auch in der Stadt engagieren. „Wir legen großen Wert auf Vereinsförderung, da wollen wir auch hier tätig werden“, so Prinz. Zunächst aber können sich die Kunden auf eine Bäcker-Filiale mit einem Sitzbereich freuen, in der alle Waren selbst produziert werden. „Unter anderem kann man sich auch sein Brot geschnitten selber zusammenstellen“, so Prinz abschließend.

Von Knut Hagedorn