Wunschdomizil für jüdische Gemeinde in Sicht

Oranienburg

Im Rahmen eines Gespräches mit der Jüdischen Gemeinde Oberhavel informierte sich Donnerstag der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann erneut über den aktuellen Stand der Suche nach einem neuen Standort. Dabei bekräftigte er seine Unterstützung für eine Übernahme der Liegenschaft des alten Polizeireviers aus Landeseigentum. „Ich freue mich, dass sich nach einigen Jahren der Unsicherheit die Anzeichen für eine Lösung verdichten. Bereits in der vorausgegangenen Wahlperiode des Landtags hatte ich mich gegenüber dem damaligen Finanzminister Christian Görke für eine Vergabe der Liegenschaft des ehemaligen Polizeireviers in der Lehnitzstraße an die Jüdische Gemeinde stark gemacht.“

Björn Lüttmann (SPD). Quelle: privat

In den letzten Monaten schien es eine andere Standortperspektive für die Jüdische Gemeinde zu geben, nämlich den Wiedereinzug in ihr vorheriges Domizil in der Sachsenhausener Straße, welches nun in städtischem Besitz ist und saniert wird. Auch hatte zwischenzeitlich die Stadt Anspruch auf das ehemalige Polizeirevier in der Lehnitzstraße erhoben, um dort eine Kindertagesstätte einzurichten. Dazu noch mal Björn Lüttmann: „In der Stadtverordnetenversammlung gaben Bürgermeister und Sozialdezernentin nun bekannt, dass die Liegenschaft nicht mehr für einen Kita-Standort benötigt wird. Somit ist dieses Konfliktfeld zwischen Jüdischer Gemeinde und Stadt abgeräumt. Nun sollte es hoffentlich auch von Landesseite keine Hindernisse mehr geben, die Vergabe an die Jüdische Gemeinde vorzunehmen.“

Nicole Walter-Mundt (CDU). Quelle: Christian Howe

Auch Oranienburgs Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt ( CDU) begrüßt, dass sich der Bürgermeister nun dazu entschlossen hat, dem Verkauf der ehemaligen Polizeiwache an die jüdische Gemeinde nicht länger im Wege zu stehen. Denn die aktuelle räumliche Situation sei laut Walter-Mundt nicht länger hinnehmbar und mache ein aktives und angemessenes Gemeindeleben vor Ort unmöglich. Vor allem aus sicherheitspolitischen Erwägungen müsse die Frage einer neuen Heimstätte nun endlich geklärt werden. „Ich unterstütze deshalb ausdrücklich den Wunsch der jüdischen Gemeinde, die ehemalige Polizeiwache in der Lehnitzstraße 36 zu erwerben, um damit auch langfristig eine sichere und angemessene Perspektive im Herzen der Stadt zu bekommen.“

Erste Gespräche laufen

Erste Verkaufsverhandlungen zwischen dem Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) sowie der jüdischen Gemeinde haben am 25. August in Potsdam bereits stattgefunden. Formal über einen Verkauf entscheiden, muss allerdings noch der Ausschuss für Haushalt und Finanzen. „Ich bin aber optimistisch, dass dort positiv im Sinne der jüdischen Gemeinde entschieden wird“, sagt die CDU-Politikerin abschließend

