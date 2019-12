Youlab als Anziehungsmagnet

Birkenwerder

Am 12. Februar des kommenden Jahres öffnet die youlab – Oberhavels größte Ausbildungsmesse – wieder seine Pforten. Schon jetzt ist die Nachfrage riesig, wie Philipp Gall, Regionalleiter Oberhavel der Industrie- und Handelskammer ( IHK), am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Birkenwerder mitteilte. „Wir haben schon jetzt 101 Aussteller, die Nachfrage und das Interesse ist ungebrochen, was uns sehr freut.“

Im Konferenzsaal der Firma Eltav trafen sich Vertreter der IHK, Vertreter der Handwerkskammer und Vertreter regionaler Unternehmen mit Blick auf die Ausbildungsmesse, die in Oranienburg (MBS-Arena und HBI-Sportforum) stattfinden wird. „Für uns ist die youlab ein wichtiger Baustein im werben um neue Auszubildende“, erklärt auch Frank Heidrich, Geschäftsführer der Eltav GmbH, die Wichtigkeit der Ausbildungsmesse. Und die Nachfrage an geeigneten Auszubildenden ist groß im Landkreis und das Branchenübergreifend, wie die anwesenden Unternehmer mitteilten.

„Wir sind sehr daran interessiert, das es vielfältige berufliche Angebote gibt und die jungen Menschen in unserem Landkreis bleiben. Daher sind Messen wie die youlab sehr wichtig“, stellt auch Egmont Hamelow, Wirtschaftsdezernent des Landkreis, fest.

Von Knut Hagedorn