Zahl der Arbeitslosen in Oberhavel im Februar leicht gestiegen

Oberhavel

Die Arbeitslosigkeit ist im Februar im Landkreis Oberhavel im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit mit Sitz in Neuruppin am Dienstag mit. Waren im Januar dieses Jahres 6460 Menschen ohne Arbeit, wurden im Februar 6534 Arbeitslose in Oberhavel gezählt. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 5,7 Prozent. Das sind 0,1 Prozent mehr als im Januar 2021 und genau ein Prozent mehr als im Februar des Vorjahres. In Relation zum Februar vor einem Jahr ist die Arbeitslosigkeit pandemiebedingt sogar recht deutlich in die Höhe gegangen. Im Februar 2020 waren 6414 Arbeitslose im Kreis Oberhavel gemeldet worden, im Februar dieses Jahres 6534. Die Personalnachfrage liegt leicht unter dem Niveau des Vorjahres.

Arbeitslosenquote im Norden rund drei Prozent höher als im Süden

Untergliedert in den Norden und Süden des Landkreises ergibt sich ein unterschiedliches Bild der aktuellen Lage. In der Region Oranienburg liegt die Arbeitslosenquote bei 5,2 Prozent. 4998 sind hier offiziell ohne Arbeit . Im Altkreis Gransee sind es genau acht Prozent, das sind 1536 Frauen und Männer.

Nach Personengruppen und deren Alter unterteilt entwickelte sich die Arbeitslosigkeit recht unterschiedlich, allerdings waren in jedem Alter Anstiege gegenüber dem Vorjahresmonat zu verzeichnen. Die Spanne der Veränderungen reicht im Februar von 17,5 Prozent mehr Arbeitslosen bei Menschen, die 50 Jahre und älter sind, bis hin zu 40,4 Prozent bei den 15 bis unter 25-Jährigen.

Verkehrs- und Logistikbranche bietet die meisten Jobs an

Interessant ist auch, aus welchen Branchen die meisten freien Stellen gemeldet werden. Mit 49 ist die Verkehrs- und Logistikbranche jene mit dem größten Bedarf. 38 Personen werden für den Bereich Verkaufsberufe gesucht, 37 sind es für den Bereich Unternehmensführung und -organisation, 32 für Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe. Außerdem werden 31 Personen benötigt, die in den Bereichen Erziehung, soziale sowie hauswirtschaftliche Berufe arbeiten können.

Die meisten Arbeitslosen gemessen an den vorhandenen Stellen im Landkreis Oberhavel werden für die Bereiche Land-, Forst- und Tierwirtschaft sowie den Gartenbau registriert. Danach folgen Geisteswissenschaften und Kulturschaffende, gefolgt von Kaufmännischen Dienstleistungen, Handel, Vertrieb und Tourismus.

Von Bert Wittke