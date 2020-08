Zehlendorf

90 Windhunde haben am Sonnabend in Zehlendorf an der Berliner Kurzstreckenmeisterschaft teilgenommen. Diese ist zum ersten Mal auf der Anlage an der Stolzenhagener Chaussee ausgetragen worden. Die Tiere und ihre Besitzer kamen aus Deutschland, Tschechien, Polen, Ungarn, Österreich und der Schweiz. In 14 Kategorien gab es am Ende Sieger. Die Gewinner bekommen je einen Pokal – um Geld geht es bei diesen Rennen nicht.

Für den Zehlendorfer Verein war es die erste große Veranstaltung in diesem Jahr. Coronabedingt war die im Mai abgesagt worden. „Die Stimmung ist gut“, sagte der Vereinsvorsitzende Karl-Heinz Raboldt am Sonnabendnachmittag. Erst eine Woche zuvor kam das Okay vom Gesundheitsamt in Oberhavel. In geschlossenen Räumen und am Startkasten musste eine Maske getragen werden – auch die Abstände mussten eingehalten werden.

Anzeige

60 bis 70 km/h können die Tiere erreichen. Quelle: Robert Roeske

Weitere MAZ+ Artikel

„Wir haben drei Windhunde“, erzählte Vereinsmitglied Brian Esser. Es gibt insgesamt 18 Windhundrassen, Brian Esser hat Whippets. „Mich interessieren Hunderassen, die extrem sportlich sind. Das sind Kurzstreckenläufer, eine der schnellsten Hunderassen der Welt.“ 60 bis 70 Kilometer pro Stunde können sie erreichen. Sehr gut beobachten konnte man das am Sonnabend auf der Hunderennbahn. Die Hunde kommen in eine geschlossene Box, die springt als Startsignal auf. Die Tiere jagen dann dem sogenannten Hasen nach. „Es ist eigentlich ihr Trieb, die haben das im Blut“, erzählte Brian Esser. Wie schnell sie dann sind, hänge auch von der Beschaffenheit der Bahn ab. „Unsere Bahn ist mittelschwer. Umso härter die Bahn, desto schneller sind die Hunde.“

Der Start erfolgt in einer Box. Quelle: Robert Roeske

Weil es am Sonnabend sehr warm war, begannen die Rennen schon früh am Morgen. „Außerdem wird alles vom Tierarzt begleitet“, so Brian Esser weiter.

Whippets werden in der Regel um die 14 Jahre alt. „Ab dem sechsten Lebensjahr gelten sie bei den Rennen schon als Senioren. Mit dem achten Jahr ist dann Schluss. „In der Regel lässt man sie dann nicht mehr rennen, dann gibt es nur noch Trainings. Die wollen ja, und sie müssen nicht nur auf der Couch liegen.“ Auch seinen zehnjährigen Hund gönnt er Bewegung. „Da hat er seine Freude.“

Karl-Heinz Raboldt präpariert die Bahn. Quelle: Robert Roeske

Vor gut einem Monat begannen auf dem Zehlendorfer Vereinsgelände die Vorbereitungen für die Veranstaltung. Die Bahn wird vorbereitet, „alles, was so anfällt.“ Zwei Tage vorher reisten die ersten Teilnehmer an

Von Robert Tiesler