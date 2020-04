Zehlendorf: Post-Fußballer bereit für eine neue Epoche

Zehlendorf

Mit einem Lächeln im Gesicht schlendert Udo Neumann über das Vereinsgelände seines Post SV Zehlendorf. Der Vereinsvorsitzende des Fußball-Kreisligisten ist fast täglich auf dem Sportplatz und schaut sich die Fortschritte des neuen Herzstückes auf dem Gelände an – dem neuerrichteten Vereinsheim. „Eigentlich wollten wir am 24. April die feierliche Eröffnung zusammen mit dem Oranienburger Bürgermeister Alexander Laesicke begehen, doch in Zeiten der Coronakrise ist dieser Termin erstmal bis auf Weiteres verschoben worden“, so Udo Neumann.

Der Zehlendorfer Vereinschef Udo Neumann in den schicken neuen Kabinen. Quelle: Knut Hagedorn

Einer baldigen Einweihung steht allerdings laut Neumann nichts im Wege. „Bis auf einige Restarbeiten in den Sanitärbereichen ist nahezu alles fertig. Die zuständigen Firmen haben hervorragende Arbeit geleistet und sind trotz des Coronavirus und seinen Einschränkungen im Zeitplan geblieben.“ Am 17. Juni 2019 fand auf dem Sportplatzgelände in Zehlendorf die Grundsteinlegung des 1,16 Millionen Euro teuren neuen Vereinsgebäudes statt. Der Oranienburger Bürgermeister Alexander Laesicke und Frank Müller, Vorsitzender des Kreissportbundes Oberhavel, ließen eine Zeitkapsel gefüllt mit Tageszeitungen und Kleingeld einmauern. 800 000 Euro entstammen dabei aus Fördergeldern des Landessportbundes und des Kreissportbundes. Das bisher noch existierende Vereinshaus der „Postler“ war mal ein Hingucker, sogar mit integrierter Kegelbahn. In den vergangenen Jahren verkam das Gebäude aber mehr und mehr und ist inzwischen marode und baufällig.

Bislang wurden aus diesen Containern an Spieltagen Getränke und kleine Snacks verkauft. Mit Einweihung des neuen Vereinsheimes werden diese nicht mehr benötigt und können anderweitig genutzt werden. Quelle: Knut Hagedorn

Nach Fertigstellung des neuen Vereinsgebäudes, welches dann unmittelbar neben dem Sportplatz steht und nicht mehr circa 300 Meter entfernt wie bisher, soll das alte Gebäude abgerissen werden. „Das Gelände gehört der Stadt Oranienburg, für die Fläche wird es sicherlich schnell Verwendung geben“, so Udo Neumann. Auch die Container in unmittelbarer Spielfeldnähe, aus denen bisher Getränke und kleine Snacks verkauft wurden an Spieltagen, werden weichen nach Fertigstellung des neuen Vereinsheimes. „Wer bezugsfertige Container braucht, kann sich gerne bei uns melden“, so Udo Neumann.

Das neue Vereinsheim des Post SV Zehlendorf befindet sich in unmittelbarer Spielfeldnähe. Quelle: Enrico Kugler

Zwei Männermannschaften und fünf Nachwuchsteams befinden sich aktuell im Spielbetrieb, wobei man im Nachwuchsbereich sehr eng mit der SG Zühlsdorf kooperiert. Alle dürfen sich nach der unfreiwilligen Fußballpause dann auf ein modernes Vereinsgebäude freuen. „Wir haben zwar uns rein von der Fläche her etwas verkleinert im Vergleich zum alten Gebäude, aber nun ist alles neu, modern und sehr schick“, freut sich der Zehlendorfer Vereinsvorsitzende. Pünktlich zum vereinbarten Pressetermin mit der MAZ wurde auch noch der neue Beamer für den Vereinsraum geliefert.

Der Tresen ist Marke Eigenbau und wird rechtzeitig zur Einweihung fertig sein. Quelle: Knut Hagedorn

„Wir wollen hier eine Wohlfühloase schaffen. Und dazu gehört auch ein zünftiger Vereinsraum.“ Der Tresen ist allerdings noch nicht ganz fertig, Udo Neumann verspricht aber, wenn der Fußball wieder rollt, werden auch die kühlen Nassgetränke fließen können. Auch außerhalb des neuen Vereinsgebäudes verändert sich das Sportplatzgelände zusehends und der Zehlendorfer Vereinschef kann sogar noch eine freudige Nachricht exklusiv vermelden. „Wir bekommen hinter unserem jetzigen Platz einen kleinen Kunstrasenplatz, dies ist uns nun zugesichert worden“, freut sich Neumann. „Wir haben immer gesagt, dass ein Neubau des Vereinsgebäudes nur der Anfang sein kann, auch die Trainingsmöglichkeiten müssen verbessert werden.“

