Zehlendorf

„Papi ich hab’ dich lieb“ steht auf einer weißen Kerze. Auf einer anderen: „Ich vermisse dich“ – Kerzen, die die trauernden Familienangehörigen von Ingo F. an die Unfallstelle legten. Am 17. Oktober gegen 18.41 Uhr war der Radfahrer auf der L21 zwischen Zehlendorf und Wensickendorf ums Leben gekommen. Ein Geländewagen mit Berliner Kennzeichen hatte den Vater von zwei Kindern und den Opa von zwei Enkeln gerammt. Er verstarb noch am Unfallort.

Können den sinnlosen Tod immer noch nicht fassen: Tom Driesselmann (l.) und Florian Heyne aus Wensickendorf. Quelle: Jeannette Hix

Rund 150 Trauernde und Mitfühlende haben sich am Sonnabend um 13 Uhr zu einer Mahnwache am Unfallort eingefunden, um Kerzen und Blumen niederzulegen. Wensickendorfs Ortsvorsteher Heinz Ließke rief die Anwesenden in stillem Gedenken an den Verstorbenen zu einer Schweigeminute auf. „Ich kann es immer noch nicht fassen“, sagt Florian Heyne (24) aus Wensickendorf, der den Verstorbenen persönlich kannte. „Er war immer mit dem Rad unterwegs. Einmal sind wir nach Usedom mit dem Auto gefahren und er kam mit dem Rad hinterher“, sagt Tom Driesselmann (22) aus Wensickendorf. „Es ist für mich unfassbar, dass die Unfallfahrer Unfallflucht begangen hat.

Rund 150 Trauernde und Mitfühlende sind zu der Unfallstelle an der L21 gekommen, an der Radfahrer Ingo F. starb, nachdem ihn ein Raser angefahren hatte. Quelle: Jeannette Hix

Seit langem schon fordert die Bürgerinitiative „Radweg L21“, dass die Landesstraße einen Radweg bekommt. „Er war schon mal in der Planung und ist wieder herrausgefallen. Und das, obwohl laut Verkehrszählung von 2011 festgestellt wurde, dass hier ein Radweg erforderlich ist“, sagt Ortsvorsteher Heinz Ließke, der die Mahnwache mitorganisiert hat. Erst 2030 soll nun entschieden werden, ob ein Radweg gebaut wird oder nicht.„Es ist jetzt notwendig, die Landesregierung nochmals aufzufordern, ihre Kriterien und Prioritätenlisten zu überarbeiten“, sagt der Ortsvorsteher.

Zehlendorfs Ortsvorsteherin Heike Bartel und Wensickendorfs Ortsvorsteher Heinz Ließke legen Blumen an der Unfallstelle nieder. Die Ortsvorsteher sowie die Anwohner fordern schon lange einen Radweg zwischen Zehlendorf und Wensickendorf. Quelle: Jeannette Hix

Zehlendorfs Ortsvorsteherin und Mahnwache-Mitorganisatorin Heike Bartel ergänzt: „Wenn die Autos in Mühlenbeck von der Autobahn runterfahren und die vielen Kurven durch den Wald bis Wensickendorf gefahren sind, wollen sie auf der geraden L21 Zeit aufholen und geben Gas. Die Anwohner vom Ortseingang Zehlendorf kommen wegen der Raser kaum von ihren Grundstücken. Wir fordern schon lange eine Geschwindigkeitsbegrenzung und haben eine Versetzung des Ortsschildes beantragt. Aber alles hat das Landesstraßenamt abgelehnt.“

Blumen und Kerzen erinnern an den sinnlosen Tod des Radfahrers Ingo F. Quelle: Jeannette Hix

Auch die L29 Richtung Schmachtenhagen sei in einem katastrophalen Zustand und soll in den nächsten zehn Jahren nicht saniert werden. Die letzte Sanierung sei Ende der 80er Jahre gewesen.

Die Todesfahrer flohen und hatten Alkohol im Blut

Laut Zeugenaussagen soll der Todesfahrer eine Autokolonne überholt haben und beim Einscheren dann Ingo F. angefahren und tödlich verletzt haben. Die Fahrer flüchteten und konnten kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab, dass der Fahrer mit 0,83 und sein Beifahrer mit 1,24 Promille alkoholisiert waren. Jetzt wird gegen die Todesfahrer wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Von Jeannette Hix