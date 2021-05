Zehlendorf: Zustimmung für Temporeduzierung

Zehlendorf

Im Oranienburger Ortsteil Zehlendorf strebt man eine Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich der Wensickendorfer Straße von bisher 50 km/h auf 30 km/h an. Einen entsprechenden Antrag stellte der Zehlendorfer Ortsbeirat an die Oranienburger Stadtverwaltung. „Der Verkehr hat sich deutlich gewandelt in den vergangenen Jahren, die Gefahrenquellen steigen. Zudem ist dieser Bereich hoch frequentiert von Schülern und von Kitakindern“, bekräftigte Ortsvorsteherin Heike Bartel den Antrag im Ortsbeirat.

Stadtverwaltung befürwortet den Antrag des Ortsbeirates

Am Mittwoch nun wurde dieser Antrag im Bauausschuss der Stadt Oranienburg behandelt und die Stadtverwaltung bezog Stellung zur geforderten Geschwindigkeitsreduzierung. „Aufgrund der Verkehrsbelastung und der Straßenbenutzungspflicht für Radfahrer befürwortet die Stadt Oranienburg aus verkehrsplanerischer Sicht die Anordnung von Tempo 30. Allerdings muss geprüft werden, ob eine Reduzierung wirklich notwendig ist. Eine entsprechende Verkehrsmessung müsste durch den Baulastträger durchgeführt werden“, so die Stellungnahme der Stadt. Zudem ergänzt Stadtentwicklungsdezernent Frank Oltersdorf: „Weiterhin muss geprüft werden, ob im Bereich des Bürgerhauses in Zehlendorf eine Anordnung möglich ist, da der Zugang nicht direkt an der Ortsdurchfahrt Alte Dorfstraße, Straßenzug 70104 liegt, sondern am ’Stichweg’ Alte Dorfstraße, Straßenzug 70121. Dies könnte gegen eine Anordnung für Tempo 30 sprechen.“ In Zehlendorf erhofft man sich einen positiven Bescheid, um die vorherrschende Verkehrssituation im Ort zu beruhigen. Eine abschließende Entscheidung wird allerdings erst bei der Stadtverordnetenversammlung im Juni dieses Jahres abschließend gefällt.

Von Knut Hagedorn