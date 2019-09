Der Zehlendorfer „Panzerweg“ wird instand gesetzt

Zehlendorf

Die „Waschbrettstraße“ in Zehlendorf, der Schäfereiweg, wird endlich saniert. In dieser Woche rückte ein Bagger an, um zuerst den Schotter und Oberboden abzutragen. Auch wenn die Bauarbeiten mit Einschränkungen für die Anwohner verbunden sind, so freuen diese sich über die Bauarbeiten.

Klaus Malkowski ist seit sechs Jahren Pächter eines Kleingartens im Zehlendorfer Schäfereiweg. „ Panzerweg“ nennt er die Straße, die zu seinem Pachtgrundstück führt. „Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr mit den Bauarbeiten gerechnet“, gibt der 72-jährige Berliner zu. „Der Zustand der Straße war ja schon mit dem Auto katastrophal, mit dem Fahrrad war es aber noch schlimmer“, schildert er seine Erfahrungen. Von der angekündigten Vollsperrung der Straße ist der Rentner überrascht, nimmt es aber gelassen. „Es ist schön dass sich endlich etwas tut. Dann hat das hoffentlich auch mit dem Staub und Dreck ein Ende.“

Klaus Malkowski ist froh, dass die Straße endlich saniert wird. Quelle: ENRICO KUGLER

Fahrdienst fährt die Haltestelle im Schäfereiweg nicht mehr an

Ähnlich sieht es auch Milena Pfister, die mit ihrer Familie ebenfalls im Schäfereiweg wohnt. „Ich freue mich dass die Straße endlich gemacht wird“, sagt sie. Vor allem für die Kinder der Anwohner sei das wichtig. Die Straße befindet sich in einem so desolaten Zustand, dass das Beförderungsunternehmen, welches die Kinder abholt und zur Schule bringt, sich sogar schon weigerte in die Straße einzufahren. Aus diesem Grund musste die Haltestelle von etwa der Hälfte des Weges (Einmündung zur Straße Am Heuweg) ganz nach vorn an die Landstraße 29 verlegt werden.

Zustand des Weges macht Rettungshubschrauber erforderlich

Grund zur Freude hat auch Norman Schulze. Der 39-Jährige bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Frau Claudia Saß den Pensionsstall Falkenhof, ebenfalls ansässig im Schäfereiweg. „Einige Lieferanten und auch die Post haben sich schon über den Zustand des Weges beschwert“, erklärt er. Er bezweifelt allerdings, dass die Bauarbeiten tatsächlich im geplanten Zeitraum bis Ende November abgeschlossen sind. Das Thema beschäftigt den Betriebsleiter schon lange. „Meine Frau fährt den Weg mehrmals täglich, natürlich ist das dann ein Ärgernis.“ Kopfschütteln verursacht bei ihm auch, dass der Weg schon mehrmals provisorisch geflickt wurde, ohne dass sich der Zustand wesentlich verbessert hat. Ein Vorfall ist ihm noch gut im Gedächtnis der deutlich macht, wie wichtig der Ausbau der Straße ist. So erzählte er von einem Vorfall, bei dem eine Reiterin im Schäfereiweg vom Pferd stürzte und sich dabei verletzte. Die hinzugerufene Besatzung des Rettungswagen weigerte sich dann allerdings aufgrund der vermuteten Verletzungen der Frau, mit ihr über diesen Weg in Richtung Klinik zu fahren. Am Ende musste dann ein Rettungshubschrauber angefordert werden, um die Verletzte in ein Krankenhaus zu bringen. Der Schäfereiweg landete in der MAZ-Abstimmung „schlechteste Straße in Oberhavel“ mit 13.695 Stimmen auf dem zweiten Platz.

Von Stefanie Fechner