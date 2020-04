Ortsvorsteherin Heike Bartel: „Ich wollte nie in die Politik“

Zehlendorf

Vor wenigen Tagen feierte Heike Bartel ihren 49. Geburtstag. Im heimischen Zehlendorf. Geplant war an diesem Ehrentag ursprünglich ein Musical-Ausflug nach Hamburg, anschließend eine Urlaubsreise nach Mallorca. Corona machte der Zehlendorfer Ortsvorsteherin jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Die Corona-Krise hat Ihr Leben ziemlich durcheinander gewirbelt, Frau Bartel...

Heike Bartel: Das kann man wohl so sagen. Ich habe die letzten zwei Wochen in Quarantäne verbracht, nachdem zuerst mein Mann positiv auf den Coronavirus getestet wurde. Auch bei mir stellten sich dann Symptome der Erkrankung ein. Da zufällig zu diesem Zeitpunkt auchnoch unsere Söhne (18 und 26) zu Hause waren, wurden sie ebenfalls in die Quarantäne geschickt. Wir vier haben die letzten zwei Wochen also in absoluter Isolation gelebt. Zum Glück haben wir ein großes Grundstück.

Hat Ihre Familie die Erkrankung gut überstanden?

Ja, Gott sei Dank ist für uns alles glimpflich verlaufen. Es war jedoch eine spannende und auch keine einfache Zeit. Was mich verwunderte: Es fand keine medizinische Betreuung während der Zeit der Erkrankung statt. Ein Arbeitskollege meines Mannes war zunächst positiv getestet worden. Erst, als mein Mann über Halsschmerzen klagte, wurde auch bei ihm ein Abstrich im Testlabor in Hennigsdorf gemacht. Danach gab es jedoch keine Untersuchung, keine medizinische Betreuung über das Telefon mehr. Das Gesundheitsamt rief täglich an, um zu fragen, wie es uns geht. Bei einer Verschlimmerung des Zustands hieß es jedoch: Dann rufen Sie den Notarzt. Man wird mit seinen Sorgen und Ängsten doch ziemlich allein gelassen. Das war insbesondere in den ersten sieben, acht, neun Tagen sehr schwierig, an denen sich der gesundheitliche Zustand täglich verschlimmert. Wir haben im Fernsehen die Bilder von den Intensivstationen und Särgen gesehen, das hat uns noch mehr verunsichert. Ich arbeite selbst als Krankenschwester, bin in einer Diabetes-Schwerpunktpraxis in Berlin tätig, habe also medizinisches Hintergrundwissen. Ich wollte gern helfen, konnte es aber nicht. Das war schwer. Ebenso wie unsere Versorgung hier im Ort.

Was meinen Sie konkret?

Während unserer Quarantäne-Zeit ist mir bewusst geworden, dass es in Zehlendorf praktisch keine Möglichkeit der Versorgung gibt. Wir haben kein einziges Geschäft. Zudem hat man keine Möglichkeit, Lieferdienste in Anspruch zu nehmen. Das ist ein Riesenproblem vor allem für die älteren Menschen, die in Zehlendorf leben, unabhängig von Corona.

Sicher ein Thema, dass für Sie auch als Ortsvorsteherin auf dem Tisch liegt. Die Wahl des Ortsbeirats liegt fast ein Jahr zurück. Wie haben Sie sich eingelebt?

Ehrlich gesagt kann ich das, was in diesem Jahr passiert ist, immer noch gar nicht so richtig wahrnehmen. Ich hatte nie geplant, Ortsvorsteherin zu werden. Ich bin Krankenschwester, keine Politikerin. Ich wollte nie in die Politik. Die Dinge haben sich nach der Gründung unserer Bürgerinitiative „Contra Eierfabrik Oranienburg“ so ergeben. Dort habe ich gemeinsam mit vielen anderen seit 2016 gegen die Einrichtung einer Legehennen-Anlage in Zehlendorf und Wensickendorf gekämpft. Man kann sagen – unsere Arbeit in der BI war durchaus erfolgreich. Vermutlich auch aus diesem Grund kamen im Vorfeld der Kommunalwahlen im vergangenen Jahr nahezu alle Parteien auf uns zu, um uns als Kandidaten für die Ortsbeiratswahl zu gewinnen. Ich habe diesen Schritt nie geplant und auch erst nach und nach begonnen, mich mit der Idee zu befassen. Lange, sehr lange, habe ich darüber nachgedacht, ob ich das wirklich will und vor allem, ob ich mir das überhaupt zutraue. Am Ende war der ausschlaggebende Punkt die Tatsache, dass ich nicht allein kandidierte,sondern dass insgesamt vier Mitglieder unserer Bürgerinitiative als Wählergruppe für den Ortsbeirat antraten.

Der Wahlabend verlief für Sie ja dann äußerst erfolgreich.

Das ist wohl wahr. Aber ich muss es noch mal sagen: Ich habe das weder erwartet, noch damit gerechnet. Ich kann mich noch gut an den Wahlsonntag erinnern. Ich bin abends schlafen gegangen, als die Stimmen noch nicht ausgezählt waren. Montag stand ich 5 Uhr auf, um zur Arbeit zu fahren. Als ich mir dann die Wahlergebnisse angeschaut habe, wusste ich zunächst nicht, was ich denken sollte. Von allen Kandidaten in Zehlendorf hatte ich die meisten Stimmen erhalten. Das war ein Wahnsinn. Und auch ein Erfolg, über den man sich natürlich auch freut.

Der Start in die Ortsbeiratsarbeit war holprig. Anfang Dezember wurden Sie nach dem Rücktritt von Eckbert Balfanz vom Beiratsmitglied zur Ortsvorsteherin gewählt. Sind Sie inzwischen im Amt angekommen?

Ich würde sagen, ich bin immer noch in der Lernphase. Klar, man arbeitet sich nach und nach ein, lernt viel dazu. Trotzdem ist es auch ein Sprung ins kalte Wasser, ins sehr kalte Wasser. Ein Lernprozess, in dem mir manchmal jemand fehlt, den man einfach mal fragen kann, wenn man unsicher ist oder auf Unklarheiten stößt, wie man was nun am besten angeht. Dazu kommt die Angst, dass man etwas übersieht oder irgendetwas falsch macht. Aber damit müssen wir wohl erst einmal leben. Grundsätzlich macht die Arbeit im Beirat aber großen Spaß. Wir sind ein tolles Team. Und damit meine ich nicht nur die drei Beiratsmitglieder, sondern auch den erweiterten Ortsbeirat. Wir arbeiten alle gut zusammen, haben regelmäßige Arbeitstreffen, die allerdings aufgrund von Corona zuletzt ausgesetzt werden mussten. Wir wollen jetzt endlich wieder etwas tun, im Mai soll es losgehen.

Gibt es bereits erste Termine?

Fest stehen bereits unsere Ortsbegehungen. An drei Sonnabenden wollen wir Zehlendorf belaufen, mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Dabei geht es darum, zu schauen, wo der Schuh drückt, wo es Baustellen gibt, was besser gemacht werden kann. Die Rundgänge sind am 16. und 23. Mai sowie 3. Juni geplant.

Was steht noch auf der Agenda?

Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist das Feuerwehrhaus in Zehlendorf. Das ist so marode, dass es aufgrund der vielen Mängel von der Unfallkasse inzwischen gesperrt werden musste. Unser Antrag im Sozialausschuss dazu läuft bereits, durch Corona ist das Ganze jedoch ins Stocken geraten. Großes Thema ist für uns nach wie vor auch der Wasser- und Abwasserzweckverband NWA. In den letzten Tagen trudelten bei mir erneut Meldungen über den Abfall des Wasserdrucks ein. Das Problem ist also scheinbar nach wie vor nicht gelöst, da bleiben wir dran.

Welche positiven Nachrichten gibt es aus Zehlendorf?

Die Fertigstellung des Sporthauses vom SV Zehlendorf, auch wenn die Einweihung durch Corona ins Wasser fiel. Für den Bau eines Kunstrasenplatzes gibt es inzwischen ebenfalls grünes Licht. Eine Lösung müssen wir nun noch für die Flutlichtanlage finden.

Apropos: Gibt es Neues von der geplanten Eierfabrik?

Nein. Der Widerspruch des Investors gegen die Ablehnung seiner Pläne durch das Landesumweltamt wird immer noch bearbeitet. Was wir mit der Bürgerinitiative erreicht haben, das war für mich bislang die größte Erfahrung in meinem Leben. Dass man Leute hat, die einfach anpacken und loslegen ist nicht selbstverständlich. Ich habe das immer sehr genossen. Um sich so ins Zeug zu legen, braucht man natürlich auch ein Ziel. Dass die Hühnerfabrik bis heute gebaut worden ist, das ist für uns ein großer Erfolg. Hinzu kommt: Ich habe aus der Verwaltung und auch von vielen Bürgern in den Jahren des BI-Engagements viel positives Feedback bekommen. Hängen geblieben ist mir vor allem die Aussage, dass wir damit unsere Ortschaften, Zehlendorf und Wensickendorf, wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt haben. Wir sind ja hier der letzte Zipfel, kurz vor der Grenze des Landkreises. Daher freut mich das ganz besonders und dafür hat sich dieses intensive und umfangreiche Engagement zusätzlich auch wirklich gelohnt.

Von Nadine Bieneck