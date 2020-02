Oranienburg

Drei Teenager und eine Softairwaffe beschäftigten am Sonntagnachmittag die Polizei in Oranienburg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten gegen 15.30 Uhr zwei 13-Jährige mit solch einer Druckluftwaffe, die in der Regel für Geländespiele genutzt werden, einen Zehnjährigen in der Albert-Buchmann-Straße in Oranienburg aus nur wenigen Metern beschossen. Wie die Polizei mitteilte, trug der Zehnjährige nach den Schüssen aus etwa drei, vier Metern mehrere gerötete Stellen an seinen Beinen davon.

Die alarmierte Polizei konnte die beiden Schützen wenig später ausfindig machen, die benutzte Softairwaffe sicherstellen und nahm zudem eine Anzeige wegen Körperverletzung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz auf. Nach der Anzeigenaufnahme wurden die beiden 13-Jährigen an ihrer Eltern übergeben.

Von MAZonline