Zehnjähriger von Jugendlichen angegriffen – niemand greift ein

Oranienburg

Mitten am Tag wird am vergangenen Donnerstag gegen 13.30 ein zehnjähriger Schüler in der Oranienburger Erich-Mühsam-Straße von sechs Jugendlichen unvermittelt angegriffen und verletzt. Passanten sollen den Vorfall offenbar bemerkt haben, griffen aber nicht in das Geschehen ein. „Ich bin stinksauer“, zeigt sich die Mutter, die zum Schutz ihres Sohnes ihren Namen nicht nennen will, gegenüber der MAZ entsetzt. „Vielleicht hat sich ja einfach niemand getraut einzugreifen, aber wenigstens die Polizei hätte man informieren können.“

Niemand hat die Polizei verständigt

Laut Aussage des verletzten Jungen gab es im Vorfeld des Angriffs keinerlei Streit oder anderen Anlass für Handgreiflichkeiten. „Sie haben ihn einfach vom Fahrrad getreten und dann auf ihn eingeschlagen, gegen den Kopf geboxt“, ist die Mutter geschockt. „Nicht auszudenken, was vielleicht passiert wäre, hätte er keinen Fahrradhelm getragen.“ Jung und Alt seien einfach vorbei gelaufen, niemand habe die Polizei verständigt oder eingegriffen, berichtet sie über den Vorfall am helllichten Tage. Die Jugendlichen konnten nach dem Vorfall unerkannt vom Tatort flüchten.

Kind trägt Verletzungen davon

„Die Erziehungsberechtigten haben am Freitag Strafanzeige bei der Polizei erstattet“, bestätigt Polizeipressesprecherin Dörte Röhrs das Vorkommnis. „Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Angaben dazu machen können werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizeiinspektion Oranienburg unter der 03301/85 10 zu melden“, so Röhrs. Etwa zwölf bis 16 Jahre alt sind die unbekannten Täter gewesen. Zugetragen hat sich der Vorfall auf dem Geh- und Radweg der Erich-Mühsam-Straße in der Nähe des Skaterparks.

Der Junge trug Verletzungen davon, seine Eltern suchten mit ihm einen Arzt auf.„Die Jugendlichen haben meinen Sohn sogar noch ausgelacht, bevor sie abgehauen sind“, berichtet dessen Mutter. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Von Stefanie Fechner