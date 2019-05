Oranienburg

„Ich bin sichtlich überrascht. Es bleibt mir nur übrig, unseren Einspruch zurückzunehmen“, sagte enttäuscht der Verteidiger, nachdem er den von seiner Mandantin gewünschten Entlastungszeugen gehört hatte. Dieser Dimitri K., Cousin der Angeklagten, war damals am 30. Januar vorigen Jahres Beifahrer im Fiat Ducato, der von der Angeklagten gesteuert worden war. Er sollte auf ausdrücklichen Wunsch seiner Cousine vor Gericht aussagen und deshalb kam es überhaupt am Donnerstag zu dem zweiten Verhandlungstag in diesem Einspruchsverfahren. „Ich kann nichts dazu sagen – kann mich wirklich nicht erinnern“, zuckte er entschuldigend mit den Schultern und war schnell aus dem Zeugenstand wieder entlassen.

Drängeln, Überholen und ein Stinkefinger

Sehr gut konnte sich dagegen Dieter W. am ersten Verhandlungstag ( MAZ berichtete) an die aus seiner Sicht kriminelle Fahrweise der langhaarigen blonden Frau erinnern. Der Berufskraftfahrer fuhr an dem Tagtag auf der A10 zwischen Abfahrt Birkenwerder und Kreuz Oranienburg mir seinem Mercedes Pkw mit 120 Stundenkilometern auf der linken Spur. Rechts vor ihm ein Tanklastzug. Dann kam der Kleintransporter von hinten dicht aufgefahren. „Das Nummernschild war im Rückspiegel nicht mehr zu sehen“, sagte der 67-Jährige. Und weiter, er näherte sich überholend dem Tanklastzug. In dem Moment schoss der Ducato rechts vorbei, sodass er hart bremsen musste, ins Schleudern geriet und um Haaresbreite an die Leitplanken geprallt wäre. Am Kreuz Oranienburg trennten sich die Wege der beiden, wobei Angelika W. dem „ alten Mann“ wie sie ihn im Prozess mehrfach nannte, den beleidigenden Stinkefinger zeigte.

Verkehrsgefährdung führt zu Anzeige

„Das war schon kriminell verkehrsgefährdend“, schilderte der als Busfahrer bei der OVG arbeitende Berliner. Deshalb habe er sich nach reiflicher Überlegung entschlossen, die Frau anzuzeigen. Angelika W. wurde daraufhin per Strafbefehl zu 90 Tagessätzen verurteilt. Dagegen legte sie Einspruch ein, und so kam es zu den zwei Verhandlungen vor dem Oranienburger Amtsgericht.

Selbe Strafe, höhere Prozesskosten

Unnötig wie sich herausstellte. Nachdem ihr Cousin nicht von ihr erhofftes Entlastendes vorgebracht hatte, zog sie nun ihren Einspruch widerstrebend zurück. Es bleibt damit bei 90 Tagessätzen zu 15 Euro, also 1.350 Euro Geldstrafe. Hinzu kommen nun auch noch die Prozesskosten und das Honorar für den Verteidiger.

Von MAZonline