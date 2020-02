Lehnitz

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am Dienstagabend (11. Februar) gegen 18.40 Uhr ein Renault der Polizei gemeldet, welcher ohne Beleuchtung und ohne Kennzeichen den Brieseweg in Lehnitz befuhr. Weiterhin fuhr das Fahrzeug nur etwa 30 km/h bei erlaubten 70 km/h, zum Teil in Schlangenlinien. Außerdem nutzte der Fahrer mehrfach ohne Grund den Blinker. Durch die Polizeibeamten konnte das Fahrzeug festgestellt und kontrolliert werden. Dabei konnte der 31-jährige Fahrer lediglich einen in Großbritannien ausgestellten provisorischen Lernführerschein nachweisen. Weiterhin ergab eine Prüfung des Renault, dass das Fahrzeug seit dem 21. November 2019 außer Betrieb gesetzt ist. Der 31-Jährige konnte einen Reisepass der Bundesrepublik Deutschland vorweisen, ist jedoch derzeit ohne festen Wohnsitz. Er wurde zur Polizeiinspektion gebracht und nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro wieder entlassen. Ein durchgeführter Alkohol- und Drogentest war jeweils negativ. Die Polizeibeamten nahmen eine Anzeige wegen Fahren ohne Führerschein in Verbindung mit dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz auf.

