Nach einer sexuellen Belästigung einer 17-Jährigen durch einen bislang unbekannten Mann am Mittwochabend am Bahnhof in Hohen Neuendorf ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls und Hinweisen zu dem Täter. Laut Polizei wird ein etwa 40 Jahre alter Mann gesucht.