Zimmerbrand in Oranienburg: Senior bleibt unverletzt

Oranienburg

Dank eines ausgelösten Rauchmelders ging ein Zimmerbrand am Donnerstagnachmittag (23. Januar) in Oranienburg noch glimpflich aus. Gegen 15.50 wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Berliner Straße zu einem altersgerechten Wohnen alarmiert. Dort hatte sich in der Wohnung eines 80-jährigen Bewohners ein Zimmerbrand entwickelt. Vom ausgelösten Rauchmelder alarmierte Nachbarn konnten den Senior aus der Wohnung holen.

Der ausgelöste Rauchmelder verhinderte wohl schlimmeres. Quelle: dpa

Er wurde in einem Rettungswagen untersucht, blieb aber unverletzt. „Grund für den Zimmerbrand ist nach ersten Erkenntnissen unsachgemäßer Umgang mit offenem Feuer“, bestätigte Pressesprecherin Ariane Feierbach am Donnerstag. Der entstandene Schaden wird mit etwa 1000 Euro angegeben. Die Berliner Straße musste für die Dauer der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt werden.

