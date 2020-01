Zu früh gefreut: Müllhalde liegt immer noch im Wensickendorfer Forst

Wensickendorf

Seinen Augen kaum trauen wollte Daniel Langhoff am Donnerstagmorgen. „Ich hatte von der frohen Kunde in der MAZ gelesen, dass dieser unsägliche Müllberg, der dort seit Ende November liegt, endlich weg sei“, erzählt der Wensickendorfer. Als er an besagter Stelle, rund 80 Meter in den Forst hinein, gegenüber des alten Sportplatzes stand, lagen dort jedoch nach wie vor zahlreiche Müllsäcke, von Unbekannten illegal einfach im Wald entsorgt.

Innerhalb weniger Tage erneut Müll illegal entsorgt?

Am Mittwoch erst hatte Kreissprecherin Constanze Gatzke der MAZ gesagt, dass der Müllberg zu Beginn der Woche abgeholt worden sei. „Warum jetzt dort immer noch oder schon wieder Müll liegt, ist für uns nicht nachvollziehbar“, sagte Gatzke am Donnerstag. Möglicherweise sei nach Abholung der Müllhalde durch die Awuzu Wochenbeginn zwischenzeitlich erneut Abfall an der Stelle abgeladen worden, mutmaßte die Kreissprecherin. Auch eine Rücksprache mit Awu-Chef Manfred Speder sorgte nicht für restlose Aufklärung. „Genau dort haben Awu-Mitarbeiter zu Wochenbeginn einen Müllberg beseitigt“, bestätigt Constanze Gatzke noch einmal.

„Man kann da einfach nur an die Vernunft der Leute appellieren“

Sei’s drum, die (neuerliche) Dreckecke soll noch diese Woche verschwinden. „ Manfred Speder hat uns zugesichert, dass der Müllberg am Freitag weg ist“, so Gatzke. Ärgerlich sei die Müllflut im Forst allemal: „Vor allem für die Menschen, die dort leben. In der Regel kennen wir das Thema zumeist aus der Pilzsaison“, weiß die Kreissprecherin. Inzwischen beschäftigen illegale Müllhalden in den Wäldern den Landkreis jedoch ganzjährig. „Man kann da einfach nur an die Vernunft der Leute appellieren, das zu unterlassen“, so Gatzke.

Von Nadine Bieneck