Oranienburg

Landrat Ludger Weskamp (SPD) denkt offenbar über eine baldige Schließung des Oranienburger Impfzentrums nach. Das deutete er am Mittwochabend im Kreistag an. Einen Termin für eine mögliche Schließung nannte er aber nicht. Wenn die kassenärztliche Vereinigung die Verantwortung für das Impfzentrum abgibt, wollte eigentlich der Landkreis übernehmen. Ob und wie lange er das machen wird, steht offenbar zur Debatte.

Man habe sich „dagegen entschieden“, so Weskamp im Kreistag. Es gebe inzwischen viele Alternativen in Oberhavel. An den drei Standorten der Oberhavel-Klinik in Oranienburg, Hennigsdorf und Gransee könne geimpft werden und wird es auch schon, auch bei den Ärzten werde geimpft, und „wir bereiten kommunale Impftage vor“, so der Landrat. Dafür müssten aber erst entsprechende Rahmenbedingungen feststehen. Es gebe auch mit einer Schließung des Impfzentrums ein Alternativangebot, das deutlich näher am Menschen sei.

Die Ankündigung sorgte für Kritik. Elke Bär (Linke) sagte, dass es elf Impfzentren in Brandenburg gebe, neun davon würden erhalten bleiben. Warum gerade im bevölkerungsreichen Oberhavel das Zentrum geschlossen werde, wollte sie wissen. Sie befürchtete, Nachteile für die Menschen im Landkreis beim Thema impfen. Weskamp wies dies zurück.

Im nichtöffentlichen Teil der Kreistagssitzung sollte das Thema nochmals ausführlicher besprochen werden.

Impfen und testen – das sei auch weiterhin die Strategie, um sich gegen das Coronavirus zu wappnen, so der Landrat. Er sei dankbar für die Unterstützung durch Bundeswehr-Soldaten beim Testzentrum in Lehnitz. Es handele sich um Soldaten, die oftmals nicht in der Nähe wohnen würden. In der vergangenen Woche seien sie aus dem Emsland gewesen. „Wir möchten sie gern weiter einsetzen“, sagte Ludger Weskamp. „Auch über den 18. Juni hinaus.“ Allerdings habe die Bundeswehr deutlich gemacht, dass die Hilfe nicht dauerhaft möglich sei.

„Der Bedarf ist weiter stabil“, so der Landrat weiter. Im Durchschnitt kommen 360 Menschen pro Tag nach Lehnitz, um sich testen zu lassen – freitags mehr, am Wochenanfang weniger. 31 Teststellen seien durch den Landkreis beauftragt worden. Abrechnungsbetrug sei in Oberhavel bislang kein Thema gewesen. Bei zwei Teststellen habe man jedoch näher hingeschaut, und dann seien diese Stellen recht schnell nicht mehr da gewesen.

Von Robert Tiesler