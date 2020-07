Zum 1. Oktober 2020: Oranienburg bekommt eine Klimamanagerin

Oranienburg

Die Kreisstadt bekommt eine Klimaschutzmanagerin. Zum 1. Oktober nimmt die neue Mitarbeiterin, über deren Namen sich das Rathaus bislang noch in Schweigen hüllt, ihre Arbeit auf. Insgesamt gab es „24 Bewerbungen auf die Stelle“, erklärte Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer auf MAZ-Nachfrage. Eine beachtliche Zahl, bedenkt man, dass in Zeiten des generellen Fachkräftemangels Experten im Bereich des Klimaschutzes aufgrund der Aktualität der Thematik besonders gefragt und noch rar gesät sind.

Umfangreiches Aufgabengebiet wartet auf die neue Mitarbeiterin

Das genaue Aufgabengebiet der zukünftigen Oranienburger Klimaschutzmanagerin werde bei ihrem Auftakt abgesteckt und festgelegt. Einen Rahmen für die zukünftigen Aktivitäten gibt jedoch die Stellenausschreibung der Stadt bereits vor. Als Sachbearbeiterin für Klimaschutz – und Mobilitätsmanagement, so der vollständige Jobtitel, wird die Klimaschutzmanagerin für die Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes sowie das Projektmanagement und die Koordinierung der ämterübergreifenden Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts der Stadt verantwortlich sein. Zu den weiteren Aufgaben gehören das Monitoring und Controlling getroffener Maßnahmen, die Recherche von Finanzierungsmöglichkeiten oder auch die Vertretung der Verwaltung im zuständigen Fachausschuss. Involviert werden soll die Klimaschutzmanagerin zudem in die Umsetzung von Beteiligungsformaten wie Workshops und Kampagnen und in die Vernetzung mit städtischen Unternehmen, Verbänden und anderen klimaschutzaktiven Kommunen. Eine grobe Marschroute für die Umsetzung eines zukünftigen Klimaschutzmanagements in der Kreisstadt seitens der Verwaltung ist somit durchaus erkennbar.

Anzeige

Stadtverordnete beauftragten Bürgermeister mit Besetzung einer Klimaschutzmanagementstelle

Oranienburgs Stadtverordnetenversammlung hatte zu Jahresbeginn mit einem Beschluss in ihrer Sitzung am 13. Januar 2020 Bürgermeister Alexander Laesicke unter anderem damit beauftragt, ein Klimaschutzmanagement gemäß einer Richtlinie des Bundesumweltministeriums vom 5. Juni 2019 einzuführen und dazu auch die Stelle eines Klimaschutzmanagers auszuschreiben. Laut Stadtverordnetenbeschluss sollte diese Stelle ursprünglich bis zum 30. Juni 2020 besetzt sein. In der Region gibt es mit Hohen Neuendorf und Birkenwerder bereits zwei Kommunen, die seit mehreren Jahren über einen Klimaschutzmanager verfügen.

Von Nadine Bieneck