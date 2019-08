Rechte Schmierereien an einer Bahnüberführung in Oranienburg, ein Ladendieb, der in Birkenwerder erwischt wird sowie ein Unfall in Gransee, in den ein Rettungswagen verwickelt ist – diese und weitere Meldungen in der Polizei in Oberhavel lesen Sie im Polizeibericht vom 1. August 2019.