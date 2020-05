Oranienburg

Die Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin der Klinik Oranienburg ist mit dem Qualitätssiegel „Ausgezeichnet. FÜR KINDER 2020-2021“ geehrt worden. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir nach wie vor die Kriterien für diese für uns so wichtige Auszeichnung erfüllen, und dass wir sie bereits zum fünften Mal in Folge erhalten haben. Die Eltern kranker Kinder wünschen sich zu Recht die bestmögliche Versorgung für ihre Kleinen. Das ist unser Anspruch in der medizinischen Versorgung, dem wir gerecht werden, wie die Überprüfung, der wir uns freiwillig unterzogen haben, gezeigt hat “, so Dr. med. Lucia Wocko, Chefärztin der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin der Klinik Oranienburg.

Schon zum sechsten Mal haben die bundesdeutschen Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin sowie Kinderchirurgie 2019 eine Überprüfung ihrer Strukturqualität vornehmen lassen. Wieder galt es herauszufinden, ob die 227 Einrichtungen, die die Überprüfung beantragt hatten, die Qualitätskriterien erfüllen. Das betrifft insbesondere die nach wie vor strengen Anforderungen an den Pflegedienst. Seitens der Bewertungskommission wurde sehr darauf geachtet, dass mindestens 95 Prozent Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekräfte in der patientennahen Pflege eingesetzt werden. Kranke Kinder und Jugendliche gehören in Qualitäts-Kinderkliniken. Das wissen betroffene Eltern und legen sehr viel Wert auf diese Auszeichnung. Es ist das Anliegen aller in der Kinder- und Jugendmedizin Tätigen, dass die Qualität der stationären Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland erhalten und möglichst noch weiter verbessert wird. Aus diesem Grund haben die Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e.V. (GKinD), die Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus (BaKuK) und die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e.V. ( DAKJ) zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH) im Jahre 2009 das Gütesiegel „Ausgezeichnet. FÜR KINDER“ entwickelt.

Das Gütesiegel und die Veröffentlichung unter www.ausgezeichnet-fuer-kinder.de ist für Eltern eine hervorragende Orientierungshilfe bei der Suche nach einer Qualitäts-Kinderklinik. Es ist gerade in schwierigen Zeiten für das deutsche Gesundheitswesen ein wichtiges Instrument zur Sicherstellung einer sehr guten medizinischen Versorgung von Kindern. Grundlage für das Gütesiegel ist ein mit allen pädiatrischen Fachgesellschaften abgestimmtes Strukturpapier aus dem Jahr 2007. Die darin vereinbarten Mindestkriterien definieren, was eine Kinderklinik auszeichnet. Seit 2009 können Eltern somit selbst prüfen, ob es in ihrem Umfeld eine Qualitäts-Kinderklinik gibt. Die Auszeichnung ist jeweils für zwei Jahre gültig. Durch die regelmäßige Neubewertung der Kinderkliniken soll eine stetige Verbesserung der stationären Versorgung unterstützt werden. Die Kliniken müssen ausnahmslos alle Standards für die multiprofessionelle und interdisziplinäre Versorgung erfüllen.

Dies erfordert eine kontinuierliche Besetzung mit Kinderärzten beziehungsweise Kinderchirurgen, mit Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern- und -Pflegerinnen sowie mit speziell für Kinder qualifizierten Teams aus dem pädagogischen und medizinisch-therapeutischen Bereich. Sie sollen zeigen, dass sie nicht nur eine gute Basisversorgung anbieten, sondern auch Netzwerke aufgebaut haben, die eine gute Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit seltenen und schwerwiegenden Krankheitsbildern sicherstellen. Es muss der Nachweis erbracht werden, dass die Kliniken Kinder- und familienorientiert ausgerichtet sind. Dies zeigt sich an Besuchsregelungen und dem Angebot zur kostenlosen Mitaufnahme eines Elternteils von Säuglingen und Kleinkindern. Sämtliche Punkte der EACH-Charta (EACH: European Association for Children in Hospital), wie zum Beispiel räumliche Gestaltung oder Sicherheitskriterien, müssen erfüllt werden.

