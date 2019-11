Friedrichsthal

Am 1. Dezember lädt der Förderverein der Grundschule und Kindertagesstätte Friedrichsthal zum vierten Lichterlauf ein. Start und Ziel ist die Grundschule in Friedrichsthal. Begleitet werden die Läufer von Anwohnern und Streckenposten, sowie einer Eskorte der Polizei und der Feuerwehr Friedrichsthal, die für die Sicherheit während des Laufes sorgt und dunkle Wege ausleuchtet.

Die Strecke beträgt 2,6 Kilometer, der Lichterlauf startet um 17 Uhr. Jeder Läufer bekommt eine Urkunde. Anmeldeformulare liegen in der Grundschule Friedrichsthal und der Kita „Zwergenhaus“ in Friedrichsthal aus und müssen dort bis Anmeldeschluss, 22. November, zusammen mit der Startgebühr von zwei Euro je Läufer abgegeben werden. Mit den Einnahmen soll die Grundschule Friedrichsthal und die Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ finanziell bei ihren Projekten unterstützt werden.

Um am Lichterlauf teilzunehmen, sollte man ein Anmeldeformular ausfüllen, dann die zwei Euro Startgebühr und den Abschnitt in einen Briefumschlag und ab in den Briefkasten der Grundschule in Friedrichsthaler Chaussee 29 – 31. Oder im Kindergarten Friedrichsthal, Straße zum Wald 14, direkt abgeben. Anmeldeschluss ist der 22. November.

Von MAZonline