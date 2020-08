Oranienburg

Ein außergewöhnlicher Fall von Trickdiebstahl ereignete sich am Sonnabend in Oranienburg. Da betraten am Vormittag zwei Frauen eine Apotheke in der Berliner Straße in Oranienburg. Sie verwickelten die Mitarbeiten in ein Gespräch, wobei sie die Büroräume unaufgefordert betraten. Eine der Frauen klagte über Schmerzen am Gesäß, welches sie daraufhin vor den Mitarbeitern entblößte. Die Mitarbeiter drehten sich beschämt weg, wodurch es der zweiten Frau möglich war, die auf dem Bürotisch liegenden Monatseinnahmen zu entwenden.

Die Täterinnen entkamen mit einer größeren Summe Bargeld. Eine Fahndung nach den Täterinnen verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline