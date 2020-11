Zusammenlegung der Feuerwehren in Oranienburg: Kritik an einseitiger Debatte

Oranienburg

Das Konzept einer Zusammenlegung der drei Ortswehren Zehlendorf, Wensickendorf und Schmachtenhagen erhitzt weiter die Gemüter. Zuletzt hatte es vor zwei Wochen im Sozialausschuss Wellen geschlagen, als unter anderem Ortsvorsteherin Heike Bartel einen emotionalen Appell für den Erhalt der Feuerwache in Zehlendorf gehalten hatte. Die Ausschussmitglieder folgten dann auch einem Antrag des Zehlendorfer Ortsbeirates, mit dem sie statt Sanierung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses dessen Neubau empfahlen. Stadtbrandmeister Sven Marten und Sozialdezernentin Stefanie Rose (Linke) hingegen wurden vom Ausschuss beauftragt, die Neuordnung zu überarbeiten und neu vorzulegen.

Zehlendorfer kämpfen öffentlichkeitswirksam um Erhalt ihrer Ortswehr

Vor allem die Mitglieder der Zehlendorfer Wehr kämpfen seit geraumer Zeit vehement und öffentlichkeitswirksam für den Erhalt ihrer Ortsfeuerwehr. Wenig Gehör gab es indes bislang offenbar für die ebenfalls von einer Zusammenlegung betroffenen Wehren aus Schmachtenhagen und Wensickendorf. Dort steht man den Plänen einer neuen, gemeinsamen Wache in Schmachtenhagen deutlich aufgeschlossener gegenüber. „Von mir aus kann sofort morgen mit dem Bau begonnen werden“, hatte Anja Klemer-Koch, Ortswehrführerin in Schmachtenhagen, im MAZ-Gespräch Ende September gesagt.

David Herholz, Ortswehrführer aus Wensickendorf, sorgt sich um die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr im Ortsteil. Quelle: Nadine Bieneck

Auch David Herholz, Vorsteher der Freiwilligen Feuerwehr in Wensickendorf, sieht in der Idee einer Zusammenlegung gleich mehrere positive Aspekte. „Moderne Technik, viel mehr Möglichkeiten für Aus- und Weiterbildung, die bislang für die kleinen Ortswehren nicht möglich sind, wachsende Aufgabenbereiche aufgrund der Bündelung der Kräfte“, zählt er nur einige von ihnen auf. Vor allem aber sieht er über kurz oder lang in einer Konzentration der Ortswehren die beste Möglichkeit für eben diese, überhaupt zu überleben. „Seit Jahren haben wir Probleme, die Tagesbereitschaft abzusichern“, sagt er. Trotz aller Bemühungen, neue Mitglieder für die Ortswehr in Wensickendorf zu gewinnen, habe dies kaum gefruchtet. „Ich gucke schon ein paar Jahre voraus. Wie sollen sich unsere Wehren mit dem aktuellen Status Quo denn in den nächsten 15, 20 Jahren weiterentwickeln?“, fragt er sich.

Bekommt Oranienburg einen Feuerwehrausschuss? Als vorletzter Tagesordnungspunkt (Ö 51) steht am Montag (23. November) der „Beschluss über die Bildung und Besetzung eines zeitweiligen Feuerwehrausschusses“ zur Debatte.Der Vorschlag kommt von Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos).Eingerichtet werden soll der zeitweilige Ausschuss bis zum 31. Dezember 2021. Er soll den Sozialausschuss entlasten, der die Feuerwehr bislang mit abdeckt.Zuständig sein soll der Feuerwehrausschuss für die Grundsätze der Organisation und Durchführung des Brandschutzes.Elf Mitglieder sowie sachkundige Einwohner sollen ihm angehören. Der Vorsitz steht den Fraktionen Bündnis 90/Grüne oder FWO/Piraten zu – darüber entscheidet das Los. Sollten beide Fraktionen auf den Vorsitz verzichten, hat die CDU das Benennungsrecht.Ob das Thema tatsächlich am Montag diskutiert wird, ist ob umfangreicher Tagesordnung indes fraglich.

Die aktuelle Diskussion verfolgt er aufmerksam. „Ich gönne den Kameraden in Wensickendorf eine neue Wache, ohne Frage“, räumt er ein, meint aber auch: „Es geht doch nicht nur um die Feuerwehr in Zehlendorf.“ Auch in Wensickendorf begrüße nicht jedes Feuerwehrmitglied die Entwicklung freudestrahlen. „Doch das Verständnis für die Notwendigkeit, dass sich etwas tun muss, das ist da“, sagt er.

Wensickendorfer Ortswehrführer stößt sich an bisheriger Einseitigkeit der Diskussion

An der aktuellen Diskussion stört den Wensickendorfer deren Einseitigkeit. „Am Ende entscheiden über das Konzept und die Idee Menschen, die kaum in dieser Materie drinstecken“, findet er. „Was diese Leute nicht sehen und begreifen: Unsere Standorte in den Ortsteilen sind nicht zukunftssicher. Erst recht nicht, wenn es so weiterläuft wie bisher.“ Herholz weist darauf hin, dass „die Politiker, die jetzt Entscheidungen über unsere Zukunft treffen, in zehn, 15 Jahren nicht mehr da sein werden, um uns dann weiterzuhelfen“. Er hofft nun, dass „nicht nur die Meinung der Zehlendorfer, sondern auch die der Ortswehren in Schmachtenhagen und Wensickendorf gehört wird, bevor Fakten geschaffen werden“.

Im Zentrum der Diskussion steht auch der Erhalt der Freiwilligen Feuerwehr Schmachtenhagen (Archivbild). Quelle: Enrico Kugler

Der leidenschaftliche Feuerwehrmann sieht die Entwicklung durchaus auch selbst mit einem weinenden Auge. „Natürlich hängt man an seiner Wache, auf der man viel Lebenszeit verbracht hat“, räumt er ein. Doch er weiß auch: „Wenn jetzt nichts passiert, werden wir abgehangen. Wir müssen einfach zukunftsorientiert denken und genau solch eine Situation verhindern, bei der wir uns in zehn, 15 Jahren gar nicht mehr weiterentwickeln würden.“ Eine neue, gemeinsame Feuerwache biete Chancen, die im Einzelnen für Wehren in den Ortsteilen ausgeschlossen seien.

Das Konzept der Neuordnung steht am Montagabend (23. November) im Oranienburger Hauptausschuss auf der Tagesordnung. Ebenso wie der Antrag des Zehlendorfer Ortsbeirates zum Neubau der Wache im Ortsteil. Zu erwarten ist dann wohl erneut eine ebenso hitzige wie emotionale Debatte dazu.

Von Nadine Bieneck