Bekommt die Gedenkstätte Sachsenhausen einen neuen Busparkplatz, um die Anwohner zu entlasten? Geht es nach der CDU-Fraktion Oranienburgs, auf jeden Fall. Ein entsprechender Antrag steht am Mittwoch im Bauausschuss zur Debatte. Laut MAZ-Informationen wird am Tag danach zudem Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle in Oranienburg erwartet, um sich mit allen Beteiligten an einen Tisch setzen und die Problemlösung voranzutreiben.