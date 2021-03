Zwei Alkoholdiebe in Oranienburger Supermarkt gestellt

Oranienburg

Zwei Ladendiebe sind am Montag in einem Supermarkt in der Sachsenhausener Straße in Oranienburg auf frischer Tat ertappt worden. Gegen 15.45 Uhr haben die 22 und 25 Jahre alten Männer versucht, alkoholische Getränke im Wert von 150 Euro aus dem Markt zu tragen. Mitarbeiter des Geschäftes hielten die beiden dann fest, bis Polizisten eintrafen. Die Diebe sind bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt. Sie wurden festgenommen und ein beschleunigtes Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. Zudem wurde Haftantrag gestellt.

Von MAZonline