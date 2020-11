Zwei Atteste und steigende Fallzahlen: Oranienburger Stadtverordnetenversammlung in abgespeckter Form

Oranienburg

Die Oranienburger Stadtverordnetenversammlung am Montag, 7. Dezember, im Kreistagssaal wird nicht wie in gewohnter Form als Präsenzsitzung durchgeführt, sondern in einem Onlineformat veranstaltet. Dies teilte Stadtverordnetenvorsitzender Dirk Blettermann mit. Für diese Entscheidung gab der Kommunalpolitiker zwei Gründe an.

Zwei Atteste der AfD-Fraktion

„In Zeiten von steigenden Fallzahlen des Coronavirus muss man genau abwägen, ob man alle Veranstaltungen in gewohnter Form durchführt. Da auch im Landkreis Oberhavel die Zahlen stetig steigen, haben wir uns für diesen Schritt entschieden“, erklärt Dirk Blettermann ( SPD). Allerdings gab es auch noch einen zweiten Grund: „Zwei Mitglieder der AfD-Fraktion haben uns Atteste vorgelegt, dass sie aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können. Auch das spielte dann bei dieser Entscheidungsfindung eine Rolle“, so der Stadtverordnetenvorsitzende weiter.

SVV am 7. Dezember: Nur kleine Anzahl an Personen zugelassen

Die letzte Stadtverordnetenversammlung des Jahres 2020 wird allerdings wie gewohnt im Kreistagssaal stattfinden, allerdings in nur deutlich kleinerer Besetzung. Neben dem Stadtverordnetenvorsitzenden wird noch seine Stellvertreterin Nicole Walter-Mundt ( CDU) vor Ort sein, zudem Bürgermeister Alexander Laesicke plus eines Dezernenten oder einer Dezernentin. „Des Weiteren werden zwei Vertreter des Sitzungsdienstes plus die sieben Fraktionsvorsitzenden eingeladen“, so Blettermann. Die Stadtverordnetenversammlung am 7. Dezember soll zudem teilweise eine Hybridsitzung sein. „Gerade bei den Stadtverordnetenversammlungen ist die Anzahl der anwesenden Personen sehr hoch, von daher können wir da einfach nicht so weitermachen, als würde es keine steigenden Infektionszahlen geben“, begründet der Stadtverordnetenvorsitzende seine Entscheidung.

Einwohnerfragestunde findet statt

Eine Einwohnerfragestunde gibt es dennoch, wie Dirk Blettermann bestätigt: „Die Fragen werden im Vorfeld eingereicht, zumeist per Mail. Es wird aber auch im Vorraum des Kreistagssaal einen Bildschirm geben, auf dem der Livestream übertragen wird.“ Alle Ausschusssitzungen der Oranienburger Stadtverwaltung werden seit geraumer Zeit im Onlineformat übertragen und sind auf der Internetseite www. oranienburg.de/ausschuss-live.de abrufbar. Dort sind in der Mediathek bereits gelaufene Sitzungen zu sehen.

Technische Probleme im Livestream sollen behoben werden

Im Rahmen des Hauptausschusses am 23. November gab es allerdings einige technische Probleme, die man nun aber schnellstmöglich beheben möchte, wie Dirk Blettermann auf MAZ-Nachfrage erklärt. „Wir haben ja von Beginn an um etwas Geduld gebeten, die Technik hat ohne Frage ab und an ihre Tücken. Aber wir sind im stetigen Austausch mit der Stadtverwaltung und sind guter Dinge, das die technischen Probleme bald behoben sein werden.“ Eines der strittigsten und heiß diskutiertesten Themen der Stadtverordnetenversammlung am 7. Dezember dürfte die Einberufung eines geplanten Feuerwehrausschusses sein.

Von Knut Hagedorn