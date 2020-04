Oranienburg

Ein 32-jähriger Mann wurde am Montagmittag (6. April) gegen 11:25 Uhr beim Diebstahl verschiedener Kosmetika, Spielzeug und Lebensmittel im Wert von etwa 87 Euro in einem Drogeriemarkt in der Fischerstraße festgestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Mann hielt sich laut Angaben des Verkaufspersonals auffällig lange in der Filiale auf, ohne letztendlich was zu kaufen.

Er führte eine große Sporttasche mit sich. Bei Kontrolle dieser Tasche konnten die oben gennanten Artikel sowie weitere Drogerieartikel aus einem anderen Markt in der Stralsunder Straße aufgefunden werden. Er gab bei der Gegenüberstellung in diesem Geschäft zu, auch hier verschiedene Artikel im Wert von etwa zehn Euro entwendet zu haben. Es wurden zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahl aufgenommen.

Von MAZonline