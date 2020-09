Zweijährige Vollsperrung in Havelhausen: Bislang keine Planungen für eine Ersatzbrücke

Hohen Neuendorf

Die Nachricht, dass die Brücke in Havelhausen wegen des Neubaus für zwei Jahre gesperrt werden soll, trifft viele Autofahrer hart. Aber auch Radfahrer und Fußgänger könnten betroffen sein, denn derzeit ist aus wirtschaftlichen Gründen keine Ersatzbrücke geplant. Die Linken-Frakion stellte deshalb in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag einen Antrag, in dem die Stadtverwaltung dazu aufgefordert wird, sich im Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke Havelhausen für eine Notbrücke, nutzbar für Radfahrer und Fußgänger, einzusetzen. Dieser Antrag wurde jedoch einstimmig in den Bauausschuss verwiesen, da noch viele Fragen zu klären sind, unter anderem die möglichen Kosten für die Stadt. Das notwendige Planfeststellungsverfahren könnte Ende nächsten Jahres eingeleitet werden. Vorausgehen muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Gebaut würde unter Vollsperrung der Berliner Straße von Oranienburg nach Borgsdorf für zwei Jahre, Baubeginn könnte 2023 sein, so der derzeitige Stand in der Stadtverwaltung. Das Schifffahrtsamt geht davon aus, dass das notwendige Planfeststellungsverfahren Ende nächsten Jahres eingeleitet wird.

Von Wiebke Wollek