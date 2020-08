Zwischen Erdbeersauce und Herzchen: Sie ist die Oranienburger Heldin der Eistüten

Oranienburg

Unschlüssig stehen die zwei jungen Mädchen vor der Theke, der Blick wandert zwischen den zahlreichen Eissorten bei Janny’s Eis in der Oranienburger Schulstraße hin und her. Schließlich fällt die Entscheidung, und Nina und Johanna aus Oranienburg geben ihre Bestellung bei Sandra Leppak auf. Im vierten Jahr hat die 35-Jährige die Shopleitung inne und kennt ihren Laden und ihre Kunden ganz genau.

Es gibt Eis, aber auch leckeren Kaffee

„Wenn es wirklich heiß ist, kaufen die Kunden am liebsten Sorbets und Shakes“, erklärt sie, während sie die Eiskugeln in eine Waffel füllt. Auch Kaffeespezialitäten können erworben werden. Der Klassiker seien aber immer noch Eissorten wie Schoko, Erdbeere und Vanille, weiß Sandra Leppak zu berichten. „Das Eis mit Kaugummigeschmack steht vor allem bei Kindern hoch im Kurs“, verrät sie schmunzelnd. Die Coronapandemie sorgte für eine zweiwöchige Schließzeit des Geschäftes. Auch nach der Öffnung mussten die Kunden mit Einschränkungen leben. „Anfangs konnte immer nur ein Kunde in den Laden, aber das wurde ja nach und nach gelockert“, erinnert sich Sandra Leppak. Mund-Nasen-Schutz ist aber auch heute noch Pflicht.

Erdbeersauce und Zuckerherzchen

Stoßzeiten gebe es so direkt nicht, beschreibt die Shopleiterin. „Das ist ganz unterschiedlich und von Tag zu Tag verschieden“, so die 35-Jährige. Vor allem am Wochenende seien es aber vermehrt Familien mit Kindern, die das eiskalte Angebot nutzen, auch bedingt durch den gegenüberliegenden Spielplatz. Aber auch Schüler und Touristen finden den Weg zu Janny’s Eis, wo Sandra Leppak und drei weitere Angestellte für ein kühles Vergnügen sorgen. Die Coronapandemie habe man anfangs schon deutlich gemerkt, so die Oranienburgerin. „Langsam fängt sich das aber wieder“, erklärt sie, während sie Eiskugeln vorsichtig in Erdbeersauce tunkt, bevor das Eis mit kleinen Zucker-Herzen verziert wird.

Spannender Beruf trotz Routine

Ihren Beruf findet Sandra Leppak auch nach den vier Jahren noch immer spannend, wie sie sagt. „Es gibt zwar auch viele Stammkunden, die immer wieder kommen, aber man lernt trotzdem jeden Tag neue Leute kennen“, erklärt sie. Wenn es wirklich voll ist, sei es natürlich auch mal anstrengend. „Aber eine gewisse Routine und eine gute Vorbereitung sorgen dafür, dass man auch dem größten Ansturm Herr wird“, verrät sie. Dafür ist sie auch immer etwa eine halbe Stunde vor der Öffnung um 11 Uhr im Laden, bereitet alles für den Verkauf vor und schneidet frisches Obst für den Tag. „Das Eis muss in die Auslage, draußen müssen Tische und Stühle aufgestellt werden, das dauert ja auch alles etwas.“ Zum Feierabend um 18 Uhr hängt Sandra Leppak ebenfalls noch eine halbe Stunde Arbeitszeit ran. Dann muss alles sauber gemacht und aufgeräumt werden, damit am nächsten Tag wieder leckeres Eis für 1,20 Euro die Kugel verkauft werden kann.

Von Stefanie Fechner