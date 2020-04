Zwischen Staatsyacht und „Hertha“: Er ist der Herr der Schiffe

Malz

Gut gelaunt sitzt Ralf Loerke an seinem Schreibtisch, den Blick immer fest verankert in Richtung seines Computer-Bildschirmes. „Normalerweise ist jetzt die Zeit der öffentlichen Ausschreibungen, da muss man schon am Ball bleiben, gerade in der schwierigen Coronazeit“, erklärt der 58-jährige Oranienburger und greift danach rasch zum klingelnden Telefon. Seit 1978 ist die Werft in Malz das Hoheitsgebiet von Ralf Loerke, der vor 42 Jahren als Auszubildender begann, im Jahre 2000 Werftleiter wurde und seit 2012 Inhaber der Werft Malz GmbH ist.

In der großen Werkshalle in Malz stehen diverse Boote. Quelle: Enrico Kugler

Für Ralf Loerke schlägt auch nach 42 Jahren das Herz immer noch ein wenig schneller, wenn er das Werftgelände betritt: „Ich kenne hier jeden Stein und jede Schiene auf dem Werftgelände. Für mich ist das auch nach vier Jahrzehnten noch mein absoluter Traumberuf.“ Dabei sollte die berufliche Laufbahn zunächst ganz woanders hingehen. „Ich habe begonnen Mathematik zu studieren, dann aber schnell gemerkt, dass dies nichts für mich ist“, blickt Loerke zurück in die späten siebziger Jahre. Durch einen Freund kam er dann zum VEB Schiffsreparaturwerften und begann eine Lehre als Maschinenanlagenmonteur, besser bekannt auch unter der Bezeichnung Schlosser. „Später habe ich dann aber doch noch Maschinenbau studiert“, ergänzt Ralf Loerke schmunzelnd.

2012 übernahm Ralf Loerke (r.) die Malzer Werft, auch Sohn Martin arbeitet inzwischen in Malz. Quelle: Enrico Kugler

Zu DDR-Zeiten umfasste die Malzer Werft fast 120 Mitarbeiter. „Damals wurden hier an diesem Standort auch noch Schiffe neu gebaut, vorrangig Arbeitsschiffe. Heutzutage haben wir uns auf Reparaturarbeiten konzentriert und spezialisiert“, erinnert sich der 58-Jährige, der aktuell knapp 30 Mitarbeiter beschäftigt. In den über vierzig Berufsjahren blieb Ralf Loerke vor allem ein Boot in Erinnerung. „Die WSP 1, das Kontrollboot der Wasserschutzpolizei des Landes Brandenburg ist schon sehr imposant und die Arbeiten an diesem Boot machen sehr viel Spaß.“ Vor unlösbaren Problemen bei der Reparatur eines Bootes stand man in Malz laut Ralf Loerke noch nicht. „Eigentlich gibt es für alles eine Lösung.“

Die Wasserschutzpolizei lässt viele ihrer Boote in Malz warten. Quelle: Enrico Kugler

Die Wendezeit ging auch in Malz nicht spurlos an der Werft vorbei. Die Werft ging in die Deutsche Binnenwerften GmbH über. „Die Wendejahre waren schon sehr turbulent und aufregend. Richtig schlecht ging es uns aber Ende 1999, als die Deutsche Binnenwerften GmbH in die Insolvenz ging“, erinnert sich Loerke. Rettung kam jedoch schnell, denn Detlef Klockow kaufte im Februar 2000 die Werft und machte Ralf Loerke zum Werftleiter. Zwölf Jahre später übernahm Loerke zusammen mit seinem Sohn Martin die Werft. „Herr Klockow hörte damals aus Altersgründen auf, schaut aber immer noch regelmäßig bei uns vorbei. Generell pflegen wir zu allen Kunden ein enges und partnerschaftliches Verhältnis.“

Seit dem Vorjahr liegt die „Hertha“ in Malz. Quelle: Enrico Kugler

Die Auftragslage ist weiterhin gut, was Ralf Loerke freut: „Ich denke wir werden aber auch im Spätherbst die Auswirkungen der Coronakrise noch spüren.“ Bis dahin wird weiter geschweißt, gehämmert oder gebohrt. Neben vielen Booten der Wasserschutzpolizei oder der Berufsschifffahrt stehen auch Schätze wie die einstige DDR-Staatsjacht von Wilhelm Pieck oder die alte „ Hertha“, das Gründungsschiff des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Berlin, auf dem 26 000 Quadratmeter großen Gelände.

Von Knut Hagedorn