Zwischen Unverständnis und schwarzem Humor: Das sagen Oberhavels Gastronomen zur Zwangsschließung

Zum zweiten Mal binnen weniger Monate stehen Oberhavels Gastonomen im Zuge der Pandemieeindämmungen vor einer Zwangsschließung. Schon ab Montag, den 2. November, müssen alle gastronomischen Betriebe, Bars, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen geschlossen bleiben. Erlaubt ist dann nur noch der Verkauf von Speisen zur Mitnahme oder Lieferung für den Verzehr zu Hause. Das besagt der bundesweit geltende Beschluss, auf den sich die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch einigte und der vorerst bis Ende November gelten soll.

Unverständnis über Neuregelung bei Michael Karow vom „Almrausch“

Damit stehen auch die Gastronomiebetriebe in Oberhavel erneut vor schweren Zeiten. Überhaupt kein Verständnis für die erneute Schließung hat Michael Karow. Der 30-Jährige betreibt mit Ehefrau Nicole das Restaurant „Almrausch“ in Stolpe. Im Frühjahr hatten sie sich bereits mit einem kurzfristig ins Leben gerufenen Lieferdienst über die erste Schließzeit gerettet. Dieses Angebot wird im November nun wiederbelebt. Dann auch mit jeder Menge Martinsgänse, die Karow für seine Gäste in den kommenden Wochen ins Angebot aufgenommen und vorgeplant hatte. Der Restaurantchef ist über die von der Ministerpräsidentenkonferenz getroffenen Maßnahmen sauer: „Wenn das in den Restaurants alles so schlimm ist, warum treten dann die meisten Ansteckungen im privaten Bereichen auf? Wir dokumentieren, wer bei uns zu Gast war. Supermärkte und Öffentlicher Nahverkehr machen das nicht. Aber die Gastro ist dann schuld?“, schimpft er. „Wer desinfiziert denn zuhause seine Tische, mehrmals die Toiletten oder Polster? Bei wem steht denn für seine Gäste Desinfektionsmittel bereit und wer fragt denn seinen Gastgeber, ob er auch alles desinfiziert hat?“. Somit hat er kein Verständnis für die Schließung der Gastronomie. Schließlich unterliege man strengen Regeln, an die man sich auch im „Almrausch“ jederzeit gehalten hat. „Wer trägt denn im Privaten für den Gang zur Toilette eine Maske und bleibt auch immer schön auf Abstand? Die Leute sollten sich lieber an den Orten treffen, wo das getan wird! Deren Schließung wird die Zahlen noch höher treiben“, befürchtet der 30-Jährige. Für eine zweiwöchige Pause hätte er noch Verständnis gehabt, sagt er,„aber vier Wochen, nein. Das verstehe ich nicht“.

Michael Karow vom Restaurant „Almrausch“ ist sauer über die nun getroffenen Maßnahmen. (Archivbild) Quelle: Enrico Kugler

Martina Krenke findet „Entscheidung der Politik falsch“

Auch Martina Krenke, Betreiberin des Restaurants „Zum Blockhaus“ in Nieder Neuendorf, findet die Entscheidung der Politik falsch. „Die Infektionstreiber sind ja eher die Bars, nicht die Gastronomie“, sagt sie. Immerhin die Lösung der Politik, dass es 75 Prozent Kompensation der entgangenen Ausgaben geben solle, begrüßt sie. „Ob unsere Einnahmen jetzt in dieser Zeit, wo ohnehin kaum noch Radtouristen vorbeikommen, besser gewesen wäre, sei mal dahingestellt“, sagt sie. Wirklich bitter sei, dass das Cateringgeschäft wegbreche – vor allem im Hennigsdorfer Stadtklubhaus sorgt Krenke für die gastronomische Versorgung. „Gerade wurden dort wieder zwei Veranstaltungen abgesagt, auch Silvester fällt aus“, berichtet Krenke, die ihren festangestellten Mitarbeiter nun wieder in Kurzarbeit schicken muss. „Wir werden jetzt alles runterfahren“, so die Gastronomin.

Zuletzt viele Gäste im „Ny Ny Restaurant “ – erneute Schließung ist „bitter“

Hart trifft die Situation auch Khánh Ly, die mit ihrem Mann Trieu uy erst Anfang des Jahres das „Ny Ny Restaurant“ in der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten eröffnet hat – der erste Lockdown war da nicht weit. „Das war wirklich kein gutes Jahr“, sagt Khánh Ly. Es seien zuletzt viele Gäste ins Restaurant gekommen, deshalb ist die erneute Schließung bitter. „Wir konzentrieren uns jetzt voll auf das Liefergeschäft“, sagt die Frau aus Leegebruch, die dort zuvor zwei Jahre lang ein vietnamesisches Bistro betrieben hatte.

Sorge um die Zukunft beim „Weißen Hirsch“

Sorge um die Zukunft treibt auch Thomas Fluch, Inhaber des „Weißen Hirsch“ in Borgsdorf, um. „Gerade die Wintermonate sind immer schwierig für die Gastronomie. Wenn jetzt auch noch die Weihnachts- und Silvesterzeit wegbricht, wäre das katastrophal für uns.“ Thomas Fluch hofft vor allem, dass die Schließungen, wie angekündigt, nur für den November gelten. „Jetzt kommt die Enten- und Gänsezeit, für uns ein wichtiges Geschäft. Wir werden demnach auch den Außer-Haus-Verkauf deutlich verstärken und hoffen einfach darauf, dass ab Dezember alle Gastronomen wieder starten können.“

Thomas Rathsack vom „Lieschen“ in Oranienburg ist hingegen noch gelassen

Recht gelassen blickt hingegen Thomas Rathsack, Chef des Oranienburger Schlossrestaurants „Lieschen“, auf die bevorstehende Schließung. „Damit war zu rechnen und man muss einfach sagen – die Gesundheit geht vor.“ Auch das „Lieschen“ wird ab Montag schließen, einen Außer-Haus-Verkauf wird es nicht geben. „Das ist bei uns logistisch einfach nicht möglich, da man unser Restaurant nicht direkt mit dem Auto erreichen kann und es so keinen Sinn macht.“ Mit Blick auf die kommenden Wochen hofft aber auch Thomas Rathsack auf eine Wiedereröffnung im Dezember: „Es wird auch staatliche Hilfen geben, von daher sehe ich persönlich die Lage nicht ganz so tief schwarz wie viele andere. Natürlich hoffen aber auch wir, dass die bevorstehenden Schließungen sich nur auf die vier Wochen beziehen.“ Die Mitarbeiter des Schlossrestaurants werden für diese Zeit voraussichtlich in Kurzarbeit gehen, so Rathsack.

Schon vor der Eröffnung wieder geschlossen: Die „Kombüse 11“

Eigentlich starten sollte hingegen im Kremmener Scheunenviertel am Montag das Frühstücksangebot in der „Kombüse 11“. Deren Betreiber Andreas Dalibor nimmt die aktuelle Situation, dass er erst gar nicht eröffnen darf, mit Galgenhumor. „Die Kombüse 11 ist ja das meist umbenannte und meist geschlossene Bistro in Kremmen“, sagte er am Donnerstag der MAZ. „Aber dass ich jetzt meinen Neuanfang mit einer Schließung beginne, das ist wohl nicht mehr zu toppen.“ Als Start für das Frühstücksbistro hat er sogleich einen neuen Termin benannt. „Dann fangen wir eben erst am 1.Dezember an – und lernen bis dahin kochen.“

Von Nadine Bieneck