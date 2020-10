Was als Zwischenbericht des Untersuchungsausschuss-Vorsitzenden Daniel Langhoff (FDP) auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung stand, endete schließlich in einer fast einstündigen Debatte. Die Stadtparlamentarier hatten jeden Menge Fragen an Langhoff. Manch Diskussion wird sich sicher im Untersuchungsausschuss selbst noch einmal wiederfinden.