Oranienburg

Wer eine Vorliebe für regionale Produkte entwickelt hat, der ist seit sieben Jahren goldrichtig im Regionalladen in der Oranienburger Tourist-Information. Egal ob Honig aus Kremmen, Seife aus Hohen Neuendorf, Tee aus Oranienburg oder Kräuterlikör aus eigener Herstellung – der Regionalladen kann damit dienen. „Bei uns stellen rund 40 Händler aus der Region ihre Waren aus“, berichtet Denise Deutsch, Fachbereichsleiterin der Tourist-Information und Geschäftsführerin des Tourismusvereins Oranienburg und Umland.

Immer mehr Oranienburgerinnen und Oranienburger nutzen den Regionalladen als Einkaufsmöglichkeit. Quelle: Knut Hagedorn

„Wir haben viele Mitglieder im Tourismusverein aus dem Umland und wollten auch ihnen die Möglichkeit geben, ihre Waren und Produkte zu präsentieren. So entstand die Idee eines Regionalladens“, blickt die 36-jährige Geschäftsführerin zurück. „Einer der Renner ist dabei Seife aus Filz von Masha Lofft aus Hohen Neuendorf“, berichtet Mitarbeiter Axel Petersen, der Tag für Tag freundlich und kompetent Gäste des Regionalladens bedient. Dabei sind es nicht nur Touristen die im Laden einkaufen, sondern auch vermehrt Oranienburgerinnen und Oranienburger, wie Petersen anmerkt: „Meistens sind es dann Geschenke für Leute die nicht in Oberhavel wohnen.“ Aber auch Souvenirs dürfen im Regionalladen natürlich nicht fehlen. So findet man auch Tassen, Teller oder Magnete mit Oranienburg als Werbeträger in Hülle und Fülle. „Vor allem Magnete gehen immer“, merkt Denise Deutsch an. Ebenfalls heiß begehrt sind Radkarten, viele Touristen erkunden inzwischen mit dem Zweirad Oranienburg und das Umland und decken sich im Regionalladen mit dem entsprechenden Kartenmaterial ein.

Seife aus Filz ist einer der Verkaufsrenner. Quelle: Knut Hagedorn

Auch städtische Unternehmen und Institutionen werben im Regionalladen, so gibt es unter anderem Werbebroschüren von der Turm-Erlebniscity, vom Mildenberger Ziegelpark oder vom im August neu eröffneten Regionalmuseum. Neben den Mitgliedern des Tourismusvereines können aber auch andere Händler ihre Ware anbieten, wie Geschäftsführerin Denise Deutsch betont: „Ein wichtiger Aspekt ist dabei aber der regionale Bezug. Zudem müssen wir auch schauen, das die Vielfalt im Regionalladen nicht leidet. Nicht das wir irgendwann nur Tee, Honig oder Keramik in den Regalen zu stehen haben.“ Im Rahmen der Neukonzeptionierung soll der Regionalladen im Jahre 2023 umgestaltet werden. „Langfristig ist es schon das Ziel, den Regionalladen präsenter zu machen, das heißt, auch die bisherige Fläche zu vergrößern und umzugestalten. Ideen sind bereits vorhanden“, so Denise Deutsch abschließend.

Von Knut Hagedorn